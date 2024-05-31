Инфаркт от межреберной невралгии отличает характер боли

Боль в грудной клетке – тревожный симптом, требующий быстрой медицинской помощи. Но различить инфаркт миокарда и межреберную невралгию не всегда легко из-за их схожих проявлений.

Инфаркт миокарда характеризуется болью, отдающей в нижнюю челюсть, шею и область между лопатками длительностью более 15 минут, головокружением, одышкой, рвотой и холодным потом.

Симптомами межреберной невралгии являются: острая, стреляющая или жгучая боль вдоль ребра или межреберного промежутка. Ее усиление при движениях тела, кашле, чихании. Чувствительность кожи над поражённой областью, ощущение покалывания или онемения. Мышечные спазмы в области грудной клетки, усиление боли при пальпации.

При лечении межреберной невралгии применяются: медикаментозная терапия, включая обезболивающие и противовоспалительные препараты. Физиотерапия и меры по устранению первопричины невралгии.