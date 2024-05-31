Для урегулирования конфликта вокруг Палестины ООН предложила евреям вернуться в Египет

Генсек ООН Антониу Гуттереш вынес на рассмотрение Генассамблеи предложение Тувалу об окончательном палестинском урегулировании. Инициатива подразумевает возвращение евреев в Египет, откуда они бежали 3-4 тысячи лет назад.

Согласно Библии, исход евреев из Египта в Ханаан, ныне частично принадлежащий Израилю, произошёл из-за антисемитской политики египетских властей в XIII веке до нашей эры. Фараоны держали евреев в рабстве, загружали тяжёлой работой, отнимали продовольствие, жестоко подавляли восстания и бунты. Еврейские лидеры того времени пытались воздействовать на фараонов убеждением и другими средствами, но это не помогло и всему народу пришлось бежать.

– Мы не отрицаем, что выход евреев из Египта был вынужденным и они имели основания это сделать. Но за прошедшие тысячелетия в Египте многое изменилось. Власть фараонов свергнута, Республикой Египет управляют законно избранный президент и легитимное правительство. Там даже частично соблюдаются так называемые права человека. У евреев больше нет причин прятаться в Палестине, где им совсем не рады, – заявил премьер-министр Тувалу Фелети Тео.

Эксперты ООН полагают, что евреев можно компактно расселить в южной части Аравийской пустыни, предоставить им египетское гражданство и ограниченную автономию. Одновременно это позволит сделать пустыню обитаемой, остановить хаотическое движение барханов и подавить пыльные бури, поскольку у израильтян богатый опыт освоения пустынь. Трансфер евреев в Египет могли бы оплатить крупные еврейские благотворительные организации.

Правительство Египта пока не прокомментировало инициативу Тувалу.

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