Россияне стали всё чаще устанавливать Windows на MacBook

В этом году интерес россиян к установке операционной системы Windows на ноутбуки MacBook вырос вдвое. Исследование “Авито” указывает на увеличение спроса на такие услуги на 79%. Около 31% пользователей также обратились за помощью к специалистам для переустановки Windows на обычные ПК.

В этом году интерес россиян к установке операционной системы Windows на ноутбуки MacBook вырос вдвое. Исследование “Авито” указывает на увеличение спроса на такие услуги на 79%. Около 31% пользователей также обратились за помощью к специалистам для переустановки Windows на обычные ПК.

MacBook изначально работают на macOS, однако некоторые пользователи предпочитают более универсальную Windows из-за различий в работе между двумя операционными системами.

С ростом интереса к установке Windows на MacBook также увеличился спрос на антивирусные программы и услуги удаления вирусов. Количество обращений за первые пять месяцев 2024 года выросло на 96% по сравнению с прошлым годом. Сервисы по удалению вирусов стали востребованы на 61%, а спрос на установку драйверов увеличился на 62%.

Более половины опрошенных россиян (53%) ремонтировали свою технику в течение прошлого года. 41% из них обращались в сервисные центры для ремонта компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов.