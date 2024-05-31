 

Диетолог объяснила, почему худеющим нельзя алкоголь

31.05.2024, 9:08, Разное
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Российские врачи поддерживают сокращение потребления алкоголя, следуя инициативе Всемирной организации здравоохранения. Согласно отчету Министерства здравоохранения РФ за 2023 год, уровень потребления алкоголя снизился с 9,43 литра на душу населения в 2018 году до 8,44 литра в 2023 году.

Юлия Чехонина, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», подчеркнула важность сокращения или полного отказа от употребления алкоголя. Медицинское сообщество стало более критически относиться к рекомендациям диет, допускающих употребление алкоголя, из-за потенциальных негативных последствий.

Эксперты объяснили, что алкоголь может спровоцировать лишний прием калорий, ведущий к ожирению. Врач-нутрициолог Игорь Строков предлагает учитывать калорийность напитков и их влияние на аппетит и способность организма перерабатывать калории при употреблении алкоголя на диете для похудения.


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