 

США передадут Украине эльфов-паладинов, которых конфискуют у российских игроков в World of Warcraft

31.05.2024, 9:33, Разное
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Новый пакет военной помощи Украине будет включать порядка 5 тысяч персонажей компьютерной многопользовательской игры World of Warcraft вместе со всей экипировкой и инвентарём.

Война в УкраинеТакое заявление на коллегии Пентагона сделал его глава, генерал Ллойд Остин. В рамках первого транша ВСУ получат в своё распоряжение конфискованных у россиян эльфов-паладинов.

Недавно Конгресс подписал закон, позволяющий изымать у игроков из России их имущество, в том числе персонажей в MMORPG. После этого руководство компании Blizzard решило направить в помощь ВСУ изъятых у россиян героев популярнейшей игры этого жанра. По оценкам специалистов, пять тысяч эльфов-паладинов в основном ценны за счёт способностей лечения и божественного щита, а их боевые способности помогут ВСУ перейти в контрнаступление. Посол Украины в Вашингтоне уже разместил в своих соцсетях видео, на котором он играет в World of Warcraft эльфом по имени Ядерный Димон, ранее принадлежавшим игроку из Москвы.

Это только начало, так что трепещите, враги альянса, – сказал посол. – Американские инструкторы уже начали обучать наших военных игре за другие классы, такие как шаман и чернокнижник. Вскоре на нашей стороне будут все силы Азерота. Это последняя надежда ВСУ на победу, но именно она приведёт наши войска к успеху. Лучше сдайтесь сразу, чтобы не испытать на себе силы наших огненных шаров и проклятий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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