Перепроверяют информацию и доверяют достоверным фактам: признаки сложных мыслителей

Представьте, что вы попали в лабиринт. Карты нет, есть только вы и окружающие вас стены. То, как вы ориентируетесь в этом лабиринте (быстро заходите в тупики или осторожно исследуете каждый поворот) говорит о вашем мышлении больше, чем вы могли бы предположить. В данном случае найти выход — это не первостепенная задача и не главный фактор. Здесь самым важным является сам процесс вашего пребывания в лабиринте: как вы справляетесь с неизвестностью и неопределенностью.

По такому эксперименту можно судить о том, сложный человек мыслитель или нет. Проверьте себя. Ниже будут перечислены признаки таких людей. Если обнаружите у себя совпадения по трем и более пунктам, значит, вы тоже относитесь к категории сложных мыслителей.

Вы перепроверяете информацию и доверяете достоверным фактам

Медицинских работников всегда учат тому, чтобы доверять только достоверным данным. Подобное поведение становится их постоянной привычкой.

Суть заключается в том, чтобы проверить поступающую информацию и только потом, принимать или не принимать ту или иную идею, верить сказанному и т. д. Тогда разум начинает функционировать на совершенно ином, более глубоком и осознанном уровне. Эксперты из Британского психологического общества (BPS) поддерживают отмечают, что люди, которые практикуют подобный анализ, принимают более надежные и правильные решения.

Вы являетесь сложным мыслителем, если не гонитесь за последними тенденциями только потому, что так поступают все остальные. Вы не ведетесь на рекламу: вам нужны реальные и достоверные данные. Ваши решения основаны на том, что доказало свою эффективность, а не просто на догадках.

Вы слишком чувствительны к качеству доказательств

Даже столкнувшись с информацией, основанной на фактических данных, такой сложный мыслитель, как вы, вероятно, не остановится на достигнутом. Скорее всего, вы еще погрузитесь в анализ, чтобы получить целостную общую картину изучаемой темы.

Допустим, вы читаете две новостные статьи на одну и ту же тему. И хотя в двух статьях представлены свои доказательства и аргументы, но выводы в конце совершенно разные. Как решить, какому контенту верить?

Если вы сложный мыслитель, то точно не будете просто подбрасывать монетку в воздух, загадывая на «орла» или «решку». Вместо этого вы немного поработаете детективом. Вы проверите, откуда поступает информация, кто стоит за исследованием и подтверждают ли его другие эксперты. Вы делаете это не для того, чтобы отдать предпочтение той или иной стороне. Вы делаете это потому, что ваш разум работает по-другому. Именно сложное мышление подталкивает вас к пониманию того, насколько сильны аргументы каждой стороны.

Как говорят эксперты BPS, умение оценивать качество доказательств – это навык, необходимый для принятия не только правильных, но и непредвзятых решений.

Вы понимаете важность контекста при принятии решений

Помимо критического анализа фактов, вы также понимаете, что контекст имеет значение при принятии решений. То есть вы смотрите на картину в целом и учитываете различные факторы окружающей среды или ситуации, которые могут повлиять на результаты. Вы осознаете, что правильный выбор в одной ситуации может оказаться неправильным в другой из-за других обстоятельств.

Ваша способность корректировать свое мышление и принимать решения в зависимости от контекста является признаком сложного мышления.

Вы эксперт в причинно-следственных связях

Если вы инстинктивно задаетесь вопросом, действительно ли одно событие вызывает другое или они просто происходят одновременно, вы находитесь на том уровне аналитического мышления, которое отличает сложных мыслителей от остальных.

Эксперты BPS отмечают, что такой тип мышления помогает вам избежать ошибок, которые могут привести к неправильным выводам или неэффективным действиям. Вы являетесь сложным мыслителем, если понимаете, что если две тенденции появляются одновременно, это вовсе не означает наличие причинно-следственных связей между ними.

Вы открыты для разных точек зрения

Сложный мыслитель – это не узконаправленный и не ограниченный человек. Открытость к различным точкам зрения связана с более высоким творческим потенциалом и лучшими навыками решения проблем. Часть вашего разума, работающего по-другому, – это ваше понимание того, что у вас нет ответов на все вопросы. И именно это самосознание позволяет вам открыться пониманию других.

Именно подобная открытость на самом деле повышает вашу способность придумывать нестандартные решения проблем. Поскольку вы не ограничиваете себя какой-то одной точкой зрения, то становитесь комплексно мыслящей и всесторонне развитой личностью.

Вы хорошо справляетесь с неопределенностью

Если вы можете справляться с неопределенными ситуациями без стресса, это свидетельствует о гибкости вашего ума и сложном мышлении. Вы опираетесь на достоверные факты, и все же находитесь в поисках ответов на все вопросы для принятия решений. Поскольку вы сложный мыслитель, то можете принять то, что знаете и чего не знаете, и продолжить двигаться вперед.

Ваша способность сохранять эффективное мышление и принимать решения в условиях неопределенности является высоко востребованным навыком в профессиональной сфере и важным жизненным навыком, который помогает добиться успеха в жизни.

Вы думаете о своем собственном мышлении

Этот признак может немного сбить с толку, поэтому давайте рассмотрим его поподробнее. Если вы являетесь сложным мыслителем, значит, размышляете над своими собственными мыслями и действиями. И в процессе данного анализа вы способны подвергать сомнению собственные убеждения. В данном случае речь тоже идет о самосознании. Именно оно помогает вам осознать и свои мысли, и свои мотивы и умозаключения, предшествующие этим мыслям.

Когда вы критически оцениваете свои собственные мысли, то можете выявить пробелы в знаниях для их последующего устранения, продолжать совершенствовать свои когнитивные навыки.

Вы любите учиться

Любовь к обучению — яркий признак наличия сложного мышления. Вы всегда хотите знать больше об окружающем мире. Чтение книг на разные темы, глубокие исследования, знакомство с разными культурами — вы добываете знания любыми способами. И это доставляет вам удовольствие.

Скорее всего, вам свойственно генерировать нестандартные идеи. Как объясняют эксперты BPS, любовь к обучению связана с креативностью. Ваше любопытство подталкивает вас к поиску нового опыта и информации, которая не только расширяют ваш кругозор, но также помогает установить контакт с разными людьми.

Вы применяете свои знания на практике

Конечно, вы можете много знать, но на самом деле от этого нет никакой пользы, если вы не применяете полученные знания на практике. Это именно то, что отличает теоретически сложных мыслителей от практиков. Вы относитесь ко второй категории, если используете добытые знания в реальной жизни. И это очень хороший признак.

Вы используете психологию в повседневной жизни

Это не значит, что вам нужно быть экспертом по психологии или иметь высшее образование по данному направлению. Суть заключается в принятии тех или иных решений на основании понимания чувств и мыслей других людей. Это может происходить либо интуитивно, либо с помощью прочитанной литературы по психологии. И вас можно назвать сложным мыслителем, если в повседневной жизни вы используете психологию повсеместно, причем делаете это машинально.

Подобный такой тип мышления помогает вам преуспевать в ведении переговоров, в отстаивании своей точки зрения и т. д. Такой сложный мыслитель, как вы, понимает, что знание причин, стоящих за поведением людей, помогает лучше справляться с социальными взаимодействиями и принимать правильные решения.