 

Reuters: TikTok создает новый алгоритм рекомендаций для американской аудитории

31.05.2024, 8:34, Разное
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TikTok разрабатывает новый алгоритм рекомендаций специально для своей американской аудитории. Это может привести к появлению отдельной версии приложения для США, независимой от китайской ByteDance, пишет Reuters.

Более 170 миллионов пользователей TikTok в США будут адаптированы под этот новый алгоритм. По словам источников, это изменение направлено на создание приложения, соответствующего американскому законодательству, что может смягчить позицию тех, кто выступает за запрет социальной сети.

Хотя пока нет планов на продажу американских активов, выделение алгоритма может стать отправной точкой для такого решения.

Недавний опрос Reuters и Ipsos показал, что 58% американцев убеждены в использовании Китаем TikTok для манипулирования общественным мнением в США.

В связи с этими тревожными заявлениями, даже глава Еврокомиссии высказалась о возможности блокировки TikTok в Евросоюзе.


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