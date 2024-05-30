 

Рупор кремлевской пропаганды: “Фуриоса”.

30.05.2024, 4:37, Разное
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Посмотрел приквел "Дороги Ярости" про Фуриосу.

Да, стилистика пустынной постапокалиптической Австралии по-прежнему весьма атмосферна, но второй раз в ту же реку у Миллера зайти не удалось.
Да, вроде и персонажи плюс/минус те же, и локации плюс/минус такие же, и экшн местами неплох, но все равно ощущается предательская вторичность всего происходящего с постоянными подмигиваниями зрителю "А помнишь вот эту машину в Дороге Ярости"?", "А помнишь этого персонажа?", "А вот этого?", причем зачастую без какой-то значимой сюжетной роли. Но вполне в духе современного ремесленного подхода "расширения вселенной".

"Дорога ярости" была прекрасна именно в своей лаконичности и прямолинейности, с поездкой под отличную музыку туда и обратно в течение всего фильма. И поэтому оставляла цельное впечатление отличного стильного пост-апокалиптического экшна. Ничего лучше про езду на тарантайках по пустыне с тех пор так и не сняли. Ну а "Фуриоса" это в значительной степени про экспозицию к "Дороге ярости", если ее кому то там не хватало. Но нужна ли она была, вот в чем вопрос.

Стоит также отметить, что музыка тут попроще, в некоторых местах CGI слишком явно бросается в глаза. Технический уровень по-прежнему весьма высок, но опять же все это не так круто, как было в первом фильме.

Чисто субъективно, "Фуриоса" это необязательный коммерческий побочный продукт на волне успеха "Дороги ярости".
Да, вполне смотрибельно как проходное развлекательное кино, но не более того. Так как мне "Дорога ярости" очень понравилась, то "Фуриоса" скорее разочаровала. Возможно, если смотреть фильмы в спарке подряд, "Фуриоса" будет меньше восприниматься как вторичное DLC для бодрых покатушек  по дюнам и со временем она будет восприниматься лучше. Ну и в конечном итоге, стоит ли сильно пинать дедушку Миллера, что он не смог дотянуться до той высокой планки, которую сам же и установил?

Источник: Colonel Cassad


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