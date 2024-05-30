Мнение: Зеки зекам рознь

Их зеки – бандиты и изуверы, а наши – герои-патриоты!

Я тут смотрю, у нас сенсация: Государственная Дума РФ сурово осудила практику использования заключенных, особенно за тяжкие преступления, в качестве военнослужащих в период боевых действий. И это осуждение широко процитировала российская пресса – Лента.ру, ТАСС… Ведущие издания страны!

Правда, с маленьким дополнением: сурово осудили… на Украине.

Цитирую… Рамблер (да, на Рамблере тоже)

Заголовок новости: “В Госдуме раскрыли последствия мобилизации заключенных на Украине”

Подзаголовок: “Водолацкий: мобилизация заключенных на Украине обернется ростом преступности”

Текст (предостерегающий!): “Мобилизация заключенных на Украине может привести к увеличению уровня преступности в западной и центральной частях страны. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС”.

И далее: “Ранее на Украине заявили о создании отдельных подразделений в Вооруженных силах Украины, где будут служить освобожденные заключенные-добровольцы. По словам Водолацкого, мобилизация заключенных направлена на пополнение рядов украинской армии и карательных подразделений. Он также предположил, что освобожденные заключенные, совершившие серьезные преступления, не готовы умереть за президента Украины и могут вернуться к преступной деятельности”.

НЕТ СЛОВ. Ну вот как такое комментировать? Ты подумай: они ж “могут вернуться к преступной деятельности!” – предостерегает Зеленского депутат российской ГД некто Водолацкий. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Черт знает, что происходит в нашем зверинце. Радует одно: что российские зеки, конечно же, всегда готовы умереть за президента России, а вот к преступной деятельности они не вернутся никогда, и их мобилизация ни за что не обернется ростом преступности. Слово депутата!