Устранение отходов алюминиевого производства для производства цемента

Научно-образовательный центр “Енисейская Сибирь” (НОЦ) представил инновационную методику использования отходов алюминиевого производства в производстве цемента. Проект, в разработке которого участвовали исследователи Сибирского федерального университета, направлен на создание экологически чистой и экономически выгодной технологии для цементной промышленности.

Исследования показывают, что использование отходов алюминиевого производства позволяет снизить расходы при производстве цемента. Это особенно актуально в условиях высокой энергозатратности и выбросов вредных веществ при производстве цемента.

Технология, разработанная учеными, заключается в замещении дефицитного монгольского флюорита, используемого в производстве цемента, на синтетический флюорит, получаемый из отходов и промпродуктов алюминиевого производства. Этот синтетический флюорит получают из переработки всех фторосодержащих продуктов алюминиевого производства, особенно эффективной является переработка угольной пены с растворами газоочистки, содержащими фтористый натрий.

Полученный синтетический флюорит используется как добавка для цемента, а раствор щелочи, образующийся в процессе переработки, используется для улавливания газообразных выбросов на алюминиевых заводах.

Эта инновационная технология решает несколько задач одновременно: устраняет отходы алюминиевого производства, обеспечивает цементные заводы дешевым флюорсодержащим минерализатором и алюминиевые заводы раствором каустической соды для газоочистных установок.

Внедрение этой технологии создаст альтернативную сырьевую базу для цементных заводов и расширит возможности обработки отходов алюминиевого производства.