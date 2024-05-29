Мнение: Торговля с Европой за рубли, сокращение экспорта в Европу, Китай замещает ЕС на рынке России

1. Впечатляющая статистика. Россия перевела на рубли бо́льшую часть своей внешней торговли с Европой, которая вынуждена была принять это как должное (ссылка):



Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт товаров и услуг в марте 2024 года достигла рекордных значений — 58,5% в общей структуре валют. За год этот показатель увеличился на 10,8 п.п., за месяц — на 9,6 п.п., следует из данных ЦБ.

Доля доллара и евро в марте 2024 года оказалась на минимальных уровнях — 28,5%. За год показатель снизился на 19 п.п., за месяц — на 5,9. До начала 2022 года доля этих валют была немногим меньше 90%.

По данным ФТС, на поставки в Европу в первом квартале приходилось 15,2%, или $15,4 млрд, от общего объема российского товарного экспорта, пишет РБК.

Со странами Азии, на которые приходится более 75% российских товарных поставок за рубеж, в первом квартале 2024 года за экспорт преимущественно рассчитывались валютами дружественных стран (44,4%), рубль занял долю 37,5%, доллары и евро — 18,2%. Схожая картина была и при оплате импорта: валюты дружественных стран занимают 52,4%, рубль — 28,9%, доллары и евро — 18,7%.

Из-за банковских санкций европейские покупатели не могут так просто платить в евро и долларах, а покупать российские товары им по-прежнему нужно, особенно нефть и газ. Чтобы подпасть под собственные санкции и санкции США, европейцам приходится искать другие способы оплаты, так что оплата в рублях выглядит самым простым решением. Кроме того, согласно указу Владимира Путина от марта 2022 года, конкретно газ недружественные страны обязаны покупать за рубли, для чего они переводят валюту в специальный банк, а далее расчёты идут в рублях.

2. Впрочем, объёмы экспорта из России в Европу резко упали (ссылка):

Российский экспорт в Европу в январе-феврале текущего года сократился в два раза по сравнению с тем же периодом 2023-го — с 18,3 миллиарда долларов до 9 миллиардов. <…>

Общие поставки из России также упали, но меньше — на 5,4 миллиарда долларов, до 58,5 миллиарда. Таким образом, в первые два месяца сохранялась тенденция всего прошлого года.

В общей сложности в 2023 году российский экспорт в Европу составил 84,9 миллиарда долларов, что в три раза меньше, чем в 2022 году. Доля региона за год упала с 51 процента до 20 процентов, а если учитывать только страны Евросоюза, то с 33 процентов до 12-ти.

Статистика Центробанка свидетельствует, что в марте общий экспорт из России начал восстанавливаться. Показатель приблизился к 40 миллиардам долларов, что на треть выше результата первых двух месяцев года.

Но это официальные цифры, а ещё есть плохо поддающийся учёту теневой экспорт, так что насколько реально снизились поставки из России в Европу, возможно, никто сказать не может даже приблизительно. Кроме того, значительная часть российских товаров продолжает идти на Запад транзитом, с переоформлением и «переклеиванием ярлычков» – через Турцию, Индию, Китай…

3. Также мы покупаем теперь значительно меньше европейских товаров. Долю Евросоюза на российском рынке забирает отечественный производитель и, конечно же, Китай (ссылка):

График дня: выигравшие и проигравшие от санкций США и ЕС. КНР наращивает экспорт в РФ и другие дружественные страны и сокращает объем торговли с США и Европой, а также начинает доминировать на экспортных рынках, где раньше доминировал Запад.