 

Рупор кремлевской пропаганды: Неолиберальная идеология привела к разграблению страны

29.05.2024, 19:37, Разное
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Президент Киргизии Жапаров выступил с программной критикой неолиберализма.

Неолиберальная идеология привела к разграблению страны

Неолиберальная идеология, получившая популярность в Кыргызстане после распада СССР, привела к разграблению страны и поставила ее под угрозу исчезновения. Об этом заявил на общереспубликанском совещании глава республики Садыр Жапаров.

– Согласно этой идеологии, "невидимая рука" рыночной экономики сама по себе создаст чудо развития, принесет благополучие всем и приведет наше государство к процветанию, – напомнил президент Кыргызстана. – Мы потратили много лет, слепо веря в этот принцип. Нам говорили, что "государство – плохой менеджер", "правительство не может играть никакой роли в экономике".
Все это, по словам главы республики, в итоге привело к колоссальному социальному неравенству. Подавляющее число граждан Кыргызстана стремительно беднело, а богатела лишь отдельная, небольшая группа людей.

– Неолиберальная идеология – ложная, – убежден Садыр Жапаров. – Она противоречит интересам простых людей. Мы стали свидетелями того, что никакого развития она не принесла. Наоборот, наша страна была разграблена, разрушена и почти исчезла. Мы стали мировыми рекордсменами по зависимости от переводов трудовых мигрантов из-за рубежа. Наши бедные мужчины и женщины, и стар и млад, были вынуждены оставить детей и стариков-родителей, разбрестись по миру в поисках пропитания. Такого больше не будет. Мне очень импонирует лозунг Целей устойчивого развития ООН – "не оставлять никого позади". Даст Бог, мы никого не оставим без внимания!

https://rg.ru/2024/05/29/gosudarstvo-dolzhno-rabotat-na-narod.html – цинк

Рыночек не порешал. Никогда такого не было и вот опять. Светлая неолиберальная дорожка привела в очередной исторический тупик.

Источник: Colonel Cassad


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