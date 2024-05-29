Мнение «аналитика»: О шведских самолётах-радарах для Украины… Панацея?

На Би-Би-Си вышел панегирик мужественному решению Швеции передать для нужд ВСУ сразу два самолета дальней радиолокационной разведки ASC 890. Сами шведы утверждают, что это «предоставляет Украине совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море». Эксперты британского СМИ тоже считают, что воздушные радары «значительно усилят воздушные силы ВСУ».

Но есть нюанс.

Шведские самолёты ACS-890 (их также называют в разных источниках Saab 340B AEW-300 или S 100D Argus) — такие же средства раннего радиолокационного обнаружения, как российский А-50 или американский Boeing E-3A. При этом, как пишет Globalsecurity.org, радар для этой системы был разработан в начале 1990-х годов. Эксперт Би-Би-Си утверждает, что самолёты с тех пор дважды модернизировались, но собственно радара эта модернизация не коснулась. Просто на лайнер установили аппаратуру передачи данных Link 11 и Link 16, а также систему защищённой голосовой радиосвязи.

С виду ACS-890 сильно отличаются от российских и американских летающих радаров. Они используют небольшой турбовинтовой самолет Saab 340, уже четверть века как снятый с производства. Тогда как российские A50 сделаны на базе тяжёлого транспортника Ил-76, а американские E-3 Sentry — на основе Boeing 727. Это потенциально ограничивает объём оборудования, которое может быть установлено на шведский самолёт, что сужает его возможности по получению и обработке информации. Также он в активном полёте может находиться вдвое меньше времени, чем российские или американские борты. Кроме того, у «шведа» вместо вращающейся антенны, которая заключена в обтекатель, похожий на летающую тарелку, радар Erieye находится внутри прямоугольного корпуса, жёстко закрепленного над фюзеляжем. Такая особенность конструкции несколько сужает обзор радара, но позволяет использовать антенну большего размера.

По информации производителя, Erieye способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 450 км. Это довольно условный показатель, потому что дальность обнаружения зависит от характеристик объекта — большой бомбардировщик будет виден на большем расстоянии, истребитель — на меньшем, а самолёты, построенные с применением технологии «стелс» — ещё ближе. В экспертных кругах считается, что дальность обнаружения обычного истребителя на средней высоте радаром E-3 Sentry составляет примерно 400 километров. И столько же — у российского А-50У. Для Erieye эффективная дальность обнаружения целей типа «истребитель» составляет около 300—350 км.

Ещё одним достоинством шведского самолета является потенциальная возможность интегрировать его в систему обмена информацией Link 16, которую используют многие западные воздушные и наземные системы. F-16 также могут подключаться к такой системе и получать информацию от радара, что сильно улучшит их боевые возможности. Но нюанс в том, что #Украина, вероятно, получит эти истребители только к концу 2024 года или даже в начале 2025-го. То есть прямо сейчас шведские ACS-890 намного менее полезны, чем кажется оптимистам. По сути, ВСУ передали приличный прицел к снайперской винтовке, но саму винтовку пока передать «забыли», а с другими снайперками он не работает.

Но оптимисты могут утешаться тем, что поставка ACS-890 — своего рода «задел на будущее».

Которого у Украины может и не быть к тому моменту?

А если ещё и ACS-890 успеют сбить ВВС РФ?

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