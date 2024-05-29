Мнение: Триколор в проекте флага РСФСР, Молотов про гитлеризм и отличия Ильина от фашистов





1. Вдогонку к вопросу о русском триколоре в СССР, который мы обсуждали здесь (ссылка). Как верно указывают читатели, после Войны решался вопрос о новом флаге для РСФСР. Ряд проектов предусматривал использование русских цветов, при этом проект Петра Бахмурова (1947) состоял из полного русского триколора, размещённого под советским красным флагом (ссылка).



Эти проекты рассматривали вполне официально, но, к сожалению, власти отказались помещать на флаг имперские цвета, выбрав в итоге максимально нейтральный вариант: голубую полосу слева от большого красного флага.



Напомню, что прочие мифы о русском триколоре, включая современный миф о «власовском флаге», разбираются на Руксперте (ссылка).

Также читатели указывают, что в 1961 году, при встрече Юрия Гагарина на Красной площади Хрущёвым, на Красной Площади тоже развевался триколор (видео).

2. Историк Сергей Цветков пишет об Ильине (ссылка):



Угомонитесь уже с Ильиным. Тоже мне, нашли фашиста. “Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?”

Послушайте, что было сказано с высокой советской трибуны уже после того, как Гитлер расправился с Польшей.

“Преступная война против гитлеризма”

“… В последнее время правящие круги Англии и Франции пытаются изобразить себя в качестве борцов за демократические права народов против гитлеризма, причем английское правительство объявило, что будто бы для него целью войны против Германии является, не больше и не меньше, как «уничтожение гитлеризма».

Получается так, что английские, а вместе с ними и французские, сторонники войны объявили против Германии что-то вроде «идеологической войны», напоминающей старые религиозные войны. Действительно, в свое время религиозные войны против еретиков и иноверцев были в моде. Они, как известно, привели к тягчайшим для народных масс последствиям, к хозяйственному разорению и культурному одичанию народов. Ничего другого эти войны и не могли дать.

Но эти войны были во времена средневековья. Не к этим ли временам средневековья, к временам религиозных войн, суеверий и культурного одичания тянут нас снова господствующие классы Англии и Франции? Во всяком случае, под «идеологическим» флагом теперь затеяна война еще большего масштаба и еще больших опасностей для народов Европы и всего мира. Но такого рода война не имеет для себя никакого оправдания.

Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это — дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма», прикрываемая фальшивым флагом борьбы за «демократию».”

(c) Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В. М. Молотова о внешней политике Правительства. 31 октября 1939 года. Источник.

Как видите, у многих стран и правительств были весьма кхм… непростые отношения с Гитлером и фашизмом, обусловленные историческими условиями того времени. Что уж говорить об отдельных людях. Что касается Ильина, то в начавшейся войне он всем сердцем желал победы России.

3. А вот разбор отличий консервативных взглядов Ивана Ильина от взглядов фашистов (ссылка):

Еще раз вкратце зафиксируем идеологические различия между правым, то есть консервативным мыслителем Иваном Ильиным, и фашистами (Джентиле-Муссолини):

А) Иван Ильин был консерватором, сторонником традиционных ценностей, был противником социального конструктивизма.

Фашисты были социал-конструктивистами и прогрессивистами. Фашизм — одна из ветвей развития синдикалистских социалистических идей.

Б) Иван Ильин был верующим православным человеком, для него это было центром мировоззрения.

Фашисты, согласно их доктрине, были антиклерикалами, ибо в их понимании фашизм должен был стать “гражданской религией”, заменив собой христианство. Старые члены фашистской партии были в гневе, когда Муссолини исходя из конъюнктурных соображений подписал конкордат с Папой Римским, позволив католической церкви спокойно функционировать параллельно с фашистским государством. Муссолини был убеждённым атеистом, как и Джованни Джентиле.

В) Иван Ильин был монархистом, считал монархическую форму правления наиболее подходящей для русского народа. Правда самодержавие он восстанавливать не хотел, в его понимании новая монархия должна иметь сильный “демократический” элемент.

Фашистская идеология была строго республиканской, монархию они считали архаичной и реакционной, подлежащей отмене при любом удобном случае.

Г) Иван Ильин был сторонником правового государства, умеренного режима, и с авторитарными элементами, и с самоуправлением, особенно на местах. Ильин был сторонником солидаризма, это идеологическое течение, для которого важна человеческая личность, но не в отрыве от общества, как у индивидуалистов. Ильин соответственно, уважал и право собственности.

Фашисты были сторонниками тоталитаризма, ультраэтатизма, в рамках которого никакое самостоятельное развитие личности невозможно, а государство проникает во все сферы общественной жизни. Фашисты презирали законы и институт собственность (особенно если собственность чужая).

Д) Ильин был сторонником надклассового, надпартийного, надсословного государства, в котором “монарх” был бы арбитром между всеми социальными группами, и добивался баланса сил. Основой общества Ильин считал срединный слой, крестьян, ремесленников, свободных мелких собственников. Был жёстким противником монополии какой-либо партии на власть, так как, по его мнению: “худшие повалят в партию валом, ибо лучшие мыслят самостоятельно и свободно… худшие готовы приспособиться ко всему, чтобы только сделать карьеру”.

Фашисты были сторонниками жёсткой партийной тоталитарной диктатуры.

Е) Ильин был противником расизма, ненависти и геноцида каких-либо народов. На проживающего в Германии Ивана Ильина регулярно писали доносы прогитлеровские члены русской эмиграции, за то что Ильин не поддерживал антисемитскую риторику нацистской партии и её фюрера. Его лишили работы и средств к существованию, вызывали на допросы в ГЕСТАПО, обвиняли в работе на большевиков и масонов, из-за чего он вынужден был бежать в Швейцарию.

Муссолини в конце 1930х годов, во время сближения с Гитлером, под давлением Гитлера ввёл в Италии расовые законы. Хотя, конечно, изначально в рамках фашистской доктрины они не предусматривались. По крайней мере в таком радикальном виде.

То есть. как мы видим, правый, консервативный философ и публицист Иван Ильин не имел с фашистами ничего общего. Единственное, к чему прикопались леваки в критике Ильина, это тот факт, что он в 1920е годы считал фашистов аналогом Белого движения (так как они были антикоммунистами), однако уже позже он осознал, что это было заблуждением. Впрочем, этому заблуждению в 1920е поддалась почти вся русская эмиграция, а Ильин как раз одним из первых пошёл против ветра, против эмигрантского мейнстрима.

Вообще странно называть человека фашистом на том основании, что он антикоммунист. Все политические движения, кроме самих коммунистов – являются антикоммунистами, от консерваторов, традиционалистов и классических либералов, до либертарианцев и анархистов. Никто же в здравом уме не будет называть представителей всех этих течений – фашистами, верно?