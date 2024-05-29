Новый российский аналог YouTube будет представлен в конце июня

В конце июня в России планируется представить новый аналог американского видеохостинга YouTube. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина.

Депутат отметил, что в скором времени на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один возможный аналог YouTube, хотя стопроцентных альтернатив пока нет. Горелкин подчеркнул необходимость продолжать оказывать давление на иностранных хостинговых провайдеров и их реселлеров. По его мнению, текущие меры в отношении нарушителей закона о “приземлении” недостаточны, и необходимо усилить давление, а также ввести запрет на рекламу в таких сервисах.

Депутат также заявил о том, что уже обратился в Роскомнадзор с просьбой разнообразить меры воздействия на иностранных хостинг-провайдеров.

Ранее в правительстве заявили, что не планируют блокировать YouTube в России. Антон Горелкин в мае призывал создать в России только один отечественный видеохостинг, способный конкурировать с YouTube. На сегодняшний день в России есть несколько отечественных альтернатив американскому YouTube, таких как “VK Видео”, RuTube, “Дзен” и другие.