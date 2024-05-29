 

У жителя Екатеринбурга случился сердечный приступ из-за коммунальщиков, на неделю раньше давших горячую воду

29.05.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ночь на 27 мая в городскую клиническую больницу Екатеринбурга с подозрением на инфаркт миокарда был госпитализирован 52-летний мужчина. Как рассказал пациент медикам, сердечный приступ у него случилось «от счастья» – вечером 25 мая житель столицы Урала обнаружил, что коммунальные службы досрочно завершили ремонтные работы на теплотрассе и на неделю раньше возобновили подачу горячей воды в его квартиру.

«По графику ремонт должен был длиться две недели, до 3 июня. И вечером 26 мая я обнаружил, что из крана течёт чистая горячая вода. Я тридцать лет живу в этой квартире и такое впервые. Вот сердце и не выдержало», – сказал пациент.

Как сообщил официальный представитель Минздрава Свердловской области, мужчине оперативно оказали медицинскую помощь, сейчас его состояние не вызывает опасений. Сам пострадавший попросил городскую администрацию не слишком строго наказывать коммунальщиков, которые досрочно завершили ремонт котельной и теплотрассы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Пользователи Google Pixel склонны к смене смартфонов

29.05 / Как различить межреберную невралгию и инфаркт миокарда

29.05 / Детские часы Xiaomi Mitu Watch S1 с поддержкой подробного отслеживания

29.05 / Партия «Яблоко»: стране нужна «Перестройка 2.0»

29.05 / Мнение «аналитика»: О катастрофе с «Боингом»… Прощай, легенда?

29.05 / Остановка производства микрочипов на Тайване не угрожает миру

29.05 / Неправильное употребление жира ведет к гибели клеток поджелудочной железы

29.05 / В Минюсте разъяснили процедуру получения статуса иногероя

29.05 / Голодание ведет к появлению камней в желчном пузыре

29.05 / Выражают несогласие: причины, почему сильным женщинам тяжело наладить личную жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика