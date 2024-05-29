У жителя Екатеринбурга случился сердечный приступ из-за коммунальщиков, на неделю раньше давших горячую воду

В ночь на 27 мая в городскую клиническую больницу Екатеринбурга с подозрением на инфаркт миокарда был госпитализирован 52-летний мужчина. Как рассказал пациент медикам, сердечный приступ у него случилось «от счастья» – вечером 25 мая житель столицы Урала обнаружил, что коммунальные службы досрочно завершили ремонтные работы на теплотрассе и на неделю раньше возобновили подачу горячей воды в его квартиру.

«По графику ремонт должен был длиться две недели, до 3 июня. И вечером 26 мая я обнаружил, что из крана течёт чистая горячая вода. Я тридцать лет живу в этой квартире и такое впервые. Вот сердце и не выдержало», – сказал пациент.

Как сообщил официальный представитель Минздрава Свердловской области, мужчине оперативно оказали медицинскую помощь, сейчас его состояние не вызывает опасений. Сам пострадавший попросил городскую администрацию не слишком строго наказывать коммунальщиков, которые досрочно завершили ремонт котельной и теплотрассы.

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