Пользователи Google Pixel склонны к смене смартфонов

Аналитическая компания Stocklytics провела исследование, в результате которого выяснилось, что более половины владельцев смартфонов Google Pixel намерены сменить производителя при покупке нового устройства. В отличие от этого, пользователи Samsung и Apple проявляют более высокий уровень лояльности к своим брендам.

Изучение показало, что 57% пользователей Google Pixel рассматривают возможность перехода на альтернативные устройства, отказываясь от продукции компании Google. Только 25% владельцев готовы остаться верными Pixel.

Основные жалобы пользователей Google Pixel связаны с тем, что устройства выпускаются с недостаточной доработкой, а также с долгими сроками исправления программных ошибок со стороны Google. Аналитики предупреждают, что без улучшений в качестве своей продукции Google рискует потерять значительную долю рынка.

Уровень лояльности пользователей iPhone оказался выше — 50% пользователей не желают переходить на Android, в то время как 34% рассматривают возможность смены производителя.

Среди пользователей Samsung 44% планируют остаться с брендом, в то время как 34% рассматривают варианты смены устройства.