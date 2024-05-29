Как различить межреберную невралгию и инфаркт миокарда

Боль при межреберной невралгии проявляется распространением по направлению к ребрам, усиливается при дыхании, кашле и движениях, и ослабевает при замирании дыхания. Это часто точечная боль, которую пациент может локализовать пальцем.

В отличие от этого, боль при инфаркте миокарда имеет висцеральный характер и не имеет точечной локализации. Она чаще всего ощущается в центре грудной клетки, распространяется в область шеи, челюсти или между лопатками. Характеризуется она как жгучая, давящая и нестерпимая, часто сопровождается рвотой, головокружением, одышкой, бледностью кожи и холодным потом.

При подозрении на инфаркт миокарда необходимо немедленно вызывать скорую помощь, так как оперативное медицинское вмешательство может спасти жизнь.