 

Как различить межреберную невралгию и инфаркт миокарда

29.05.2024, 16:55, Разное
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Боль при межреберной невралгии проявляется распространением по направлению к ребрам, усиливается при дыхании, кашле и движениях, и ослабевает при замирании дыхания. Это часто точечная боль, которую пациент может локализовать пальцем.

В отличие от этого, боль при инфаркте миокарда имеет висцеральный характер и не имеет точечной локализации. Она чаще всего ощущается в центре грудной клетки, распространяется в область шеи, челюсти или между лопатками. Характеризуется она как жгучая, давящая и нестерпимая, часто сопровождается рвотой, головокружением, одышкой, бледностью кожи и холодным потом.

При подозрении на инфаркт миокарда необходимо немедленно вызывать скорую помощь, так как оперативное медицинское вмешательство может спасти жизнь.


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