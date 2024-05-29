Партия «Яблоко»: стране нужна «Перестройка 2.0»

Оппозиционная партия «Яблоко» представила свою новую программу, с которой она намерена побеждать на местных и федеральных выборах и вскоре стать партией власти.

В основе политического проекта либералов – «Перестройка 2.0», проект комплексного преображения экономики и политического устройства страны. Как считают оппозиционеры, России необходимы реформы, аналогичные тем, которые устроил Михаил Горбачёв во второй половине 1980-х.

– Россияне знают, что большинство идей Михаила Сергеевича не были доведены до конца – помешала политическая турбулентность. Тем не менее, большинство людей в нашей стране с теплом и восторгом вспоминают годы первой Перестройки – годы надежд, годы растущего благосостояния, годы свободы, – говорится в обновлённой программе.

Источники в политсовете «Яблока» утверждают, что в ближайшее время оппозиция согласует с властями выделение крупного гранта на «поддержание разнообразия политического ландшафта». На эти деньги партия разместит по всей стране билборды с портретами лидеров «Яблока» и слоганами: «Нам вновь нужна Перестройка», «Либеральная оппозиция – за новую Перестройку» и «Свобода, либерализм, гласность. Хотим, как в 1991-м».

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