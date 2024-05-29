Мнение «аналитика»: О катастрофе с «Боингом»… Прощай, легенда?

The Boeing Company. Она была символом американского лидерства, а стала симптомом американской катастрофы. Её самолёты постигла целая серия происшествий разной степени тяжести. Её инженеры стали умирать при загадочных обстоятельствах. И даже американский регулятор гражданской авиации перестал закрывать глаза на внутренние проблемы компании. Напротив, всё чаще предъявляет ей жёсткие требования.

Что же случилось с «легендой»?

Только слепой не видит, как быстро над «Боингом» сгущаются тучи. С начала 2024 года самолёты Boeing столкнулись с несколькими проблемами, в том числе с потерей колеса 737-го при взлёте. Это заставило авиаперевозчиков быть намного внимательнее. Специалисты авиакомпании Alaska Airlines обнаружили в конструкциях лайнеров Boeing 737 MAX «незакрёпленное оборудование». А в United Airlines заявили, что техслужбы нашли недочёты на сборке как минимум в десяти машинах, но их число может вырасти. В конце декабря 2023 года Boeing Company призвала все авиакомпании проверить самолёты 737 MAX, так как в их системе управления рулём могут быть незакреплённые детали. Проблема перестала быть «единичной» и оказалась… системной.

Почему так могло случиться?

С этим попытался разобраться журнал The Atlantic. И пришёл к ещё более печальным выводам. «Последние неудачи Boeing ярко подчёркивают то, что часто упускается из виду в жалобах на спад производства в Америке: когда #глобализация “уничтожила” некоторых американских производителей, даже те, кто остались, потеряли интерес к реальному производству продукции», — пишет издание. И приводит удивительный факт: оказывается, менеджеры крупнейшего авиапроизводителя вообще не имеют представления о том, как собираются самолёты. А передача значительной части производств на аутсорс превратила «легендарную компанию, создавшую эру реактивных [пассажирских] самолётов, в подобие ребёнка, который просто склеивает модель лайнера из набора готовых деталей».

К слову, инженер Boeing Джон Харт-Смит ещё в 2001 году предупредил коллег о рисках стратегии по передаче производств субподрядчикам, особенно если корпорация отдаст на аутсорс слишком большой объём работ и не обеспечит собственного контроля качества на их мощностях. «Проблемы [с качеством] не пропадут просто из-за того, что сама работа выполняется вдали от наших глаз. В итоге результаты по всей цепочке окажутся не выше, чем уровень возможностей наименее успешного из поставщиков», — сообщил он. Но его не услышали.

Однако это лишь часть проблемы. Куда хуже, что вместе с производственной культурой у Boeing начала деградировать и управленческая. Внедрение в компаниях принципов ESG, а вместе с ними политики разнообразия и инклюзивности привело к тому, что корпоративные новости стали напоминать отрывки из «Атлант расправил плечи», случайно не вошедшие в книгу. Но чтобы компания работала хорошо, ей нужны толковые специалисты, а не представители разного рода меньшинств. Если вместо жёсткого контроля качества петь хором в сборочном цеху, случается не прогресс, а деградация производства. И хотя поначалу она идёт медленно, почти незаметно, со временем лавина ненужных улучшений и оптимизаций набирает ход и мощь, погребая под собой даже самую успешную компанию.

Вопрос лишь в том, насколько эти процессы ещё можно обратить вспять на данном этапе и какой ценой, учитывая, что ESG и BLM-повестка стала мощной и самодовлеющей силой.

Или уже слишком поздно?

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