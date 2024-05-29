В ОДК-Сатурн наградили лучших метрологов ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В ОДК-Сатурн наградили лучших метрологов

29.05.2024, 14:14, Новости
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На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в рамках празднования Всемирного дня метрологии отметили победителей четвертого корпоративного конкурса профмастерства.

В этом году участие в конкурсе приняли 86 специалистов, включая представителей филиала «ПАО «ОДК-Сатурн» – ОМКБ».

Конкурс проводился по пяти номинациям, охватывающим процессы метрологической экспертизы техдокументации, калибровки средств измерений, разработки и внедрения измерительных программ для координатно-измерительных машин, а также проверки технологической оснастки. Среди участников – инженеры-технологи, инженеры-программисты, контролеры измерительных приборов и специального инструмента.

– Шесть лет я был начальником бюро технического контроля сборочного цеха, работа метролога известна мне в деталях. Качество продукции, которую мы выпускаем, закладывается поверкой и обеспечением качества средств измерения и контроля. Не зря говорят, работа метрологической службы как воздух: когда он есть, ты его не замечаешь. Важно отметить, что как бы мы не модернизировали производство, какие бы новые цеха не строили, успех нашего предприятия определяют люди, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн Виктор Поляков.

В число победителей и призеров вошли 15 сотрудников. Они награждены почетными грамотами, сертификатами и ежемесячной надбавкой к заработной плате. Кроме того, для конкурсантов, вошедших в число победителей не менее трёх раз, устанавливается постоянная доплата. Таким образом, предприятие поощряет профессионалов и закрепляет их на рабочих местах.

– С каждым годом конкурс совершенствуется. Мы выявляем лучших работников, практики и технологии в сфере метрологического обеспечения. В планах их тиражировать, тем самым способствовать повышению качества, снижению себестоимости и длительности выполнения работ в сфере обеспечения единства измерений. У меня нет сомнений, что конкурс получит дальнейшее развитие, и вскоре мы перешагнём порог – 100 участников, – говорит главный метролог ОДК-Сатурн Дмитрий Барвинок.

Также в рамках награждения были отмечены промежуточные результаты деятельности специалистов управления главного метролога. В числе основных – внедрение постаматов, расширение области аккредитации, разработка совместно с дирекцией по цифровой трансформации автоматизированной системы по выбору средств измерений.




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