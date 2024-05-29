Остановка производства микрочипов на Тайване не угрожает миру

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов утверждает, что остановка производства микросхем на Тайване в случае вторжения китайских войск на остров не представляет серьезной угрозы для мировой экономики. По его мнению, хотя производство “суперкомпьютеров” придется приостановить, массовое производство бытовой электроники и компьютеров продолжится без значительных изменений. Он также предупреждает о возможном дефиците и росте цен на товары на некоторое время.

Власов отмечает, что для обычного потребителя это может означать изменение привычек, например, увеличение срока эксплуатации телефонов, машин, микроволновок и холодильников. Он указывает на то, что раньше люди спокойно обходились одним холодильником на всю жизнь, и это не вызывало проблем.

По данным Bloomberg, компания ASML из Нидерландов, поставляющая литографическое оборудование, имеет возможность удаленно отключить станки на заводе TSMC на Тайване в случае военных действий на острове. Это вызвано тем, что Тайвань использует оборудование от ASML для производства микросхем.

Таким образом, хотя ситуация может повлечь за собой определенные изменения на рынке электроники и повышение цен, эксперт считает, что она не приведет к глобальным катастрофическим последствиям.