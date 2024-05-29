Голодание ведет к появлению камней в желчном пузыре

Голодание стало модным трендом, популярным средством для похудения и оздоровления. Врачи Елена Малышева и Игорь Городокин предупреждают россиян: самостоятельное голодание без консультации с врачом может нанести вред здоровью.

Медики обратили внимание на возможные негативные последствия для желчного пузыря при слишком длительных перерывах между приемами пищи. Голодание может привести к образованию камней в желчном пузыре. Чем дольше периоды голода, тем выше риск развития желчекаменной болезни.

“Голодание – это враг желчного пузыря”, – подчеркивает гастроэнтеролог Городокин. В результате длительного голодания желчь концентрируется, образуя осадок, который затем может превратиться в камни.

Малышева добавляет, что к образованию камней в желчном пузыре также приводит недостаточное употребление жидкости. Вода разбавляет желчь, не давая ей загустевать и образовывать камни.

Перед тем как прибегать к голоданию, стоит обсудить это с врачом, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.