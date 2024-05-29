Выражают несогласие: причины, почему сильным женщинам тяжело наладить личную жизнь

Сильные женщины – это женщины, которые испытали трудности и страдания, которым пришлось рано выйти из состояния беззаботной неопределенности молодости. Благодаря испытаниям на своем пути они стали автономными, независимыми. В то же время именно благодаря бойцовским лидерским качествам таким женщинам бывает сложно наладить личную жизнь. Вот основные причины, почему им тяжело найти достойную пару.

Они выражают несогласие

У сильных женщин высокие ожидания относительно партнеров. Даже если они любят человека, который не относится к ним так, как они того заслуживают, они все равно уходят от него, несмотря на свои глубокие чувства. А все потому, что сильные женщины не привыкли идти на компромиссы там, где речь идет об установленных ими стандартах. Они точно знают, какой человек должен быть рядом с ними. Они спокойно выражают несогласия, а не терпят недостойных партнеров.

Не боятся высказывать свою позицию

Сильные женщины не боятся сказать человеку, где он ошибся, или уличить его во лжи. И это порой пугает мужчин. Сильные женщины хорошо понимают, что быть искренним более продуктивно, чем избегать самовыражения или, что еще хуже, обманывать, чтобы предотвратить неприятности и споры. Они остаются самими собой, поскольку осознают: искренность требует меньших затрат энергии и позволяет не стать рабами чужих ожиданий.

Им не нужен мужчина для того, чтобы чувствовать себя полноценными

Сильные женщины жаждут любви и привязанности, но им никогда не понадобится мужчина, чтобы чувствовать себя полноценными. Они ищут любовь вовсе не из страха остаться в одиночестве или состариться. Они довольны своей жизнью, а любовь лишь представляет собой приятное дополнение.

Они не позволяют себя использовать в качестве запасного варианта

Сильные женщины не терпят, чтобы к ним относились как к запасному варианту. И также они не потерпят, чтобы быть одной из партнерш своего мужчины (например, делить парня с другой девушкой, находиться в статусе любовницы и т. д.). Такие женщины ценят приверженность и честность, хорошо знают, что отношения, основанные на уважении, являются самыми подлинными и прочными.

Они не играют по правилам

В жизни, как и в любви. Не стоит ожидать, что сильные женщины будут следовать распространенному сценарию, которому следует большинство. Они удивляют вас своей смелостью и никогда не отступят и не откажутся от того, чего действительно хотят. В связи с этим поведение сильных женщин порой расценивается как непредсказуемое. И некоторых мужчин это пугает.

Они знают, как принять отказ

Сильные женщины не боятся услышать слово “нет”. Они слышали его раньше и будут продолжать слышать его, но это не мешает им далее предпринимать попытки реализовать задуманные планы. Сильные женщины сталкиваются с большим количеством отказов, потому что они не боятся рисковать. Вместо того чтобы ждать, пока что-то произойдет, они двигаются вперед и проявляют активность.

Они задают сложные вопросы

Сильные женщины страстны и любопытны во всех аспектах своего существования, в том числе и в любовной сфере. Они не боятся задавать мужчинам разные вопросы, в том числе и неудобные, которых парни стараются избегать. Возможно, поэтому общение с сильными женщинами порой вызывает дискомфорт у представителей сильного пола.

Они страдали в прошлом

Хотя сильные женщины кажутся невозмутимыми, а порой и «толстокожими», на самом деле это не так. Они в прошлом влюблялись и страдали, и эта боль только сделала их мудрее. У сильных женщин еще много любви, но они должны знать, кто заслуживает этой любви по-настоящему, а кто просто играет на чувствах.

Они не ищут подтверждения в других людях

Сильные женщины ищут подтверждения в своем успехе, работе, дружбе и т.д. Они знают, что подходящий человек, возможно, придет в свое время. Сильные женщины не позволяют отдельной ситуации определять их ценность. Им не нужны другие люди для личного самоутверждения.

Вместо заключения

Любой реальный опыт, будь то положительный или отрицательный, всегда чему-то учит и будет способствовать дальнейшему укреплению или ослаблению характера в зависимости от ситуации. Сильные женщины — это те, которые могут без проблем справляться с различными трудностями. Однако те черты, которые помогли им добиться успеха в той же карьере, зачастую становятся серьезным препятствием к достижению личного счастья. Совет заключается в том, чтобы уметь разделять романтическую и деловую сферы и рядом с избранником выходить из образа амазонки.