В работе спутниковой системы связи Starlink произошел крупный сбой

Сеть спутниковой связи Starlink столкнулась с неполадками, но SpaceX уже приступила к их решению. Сообщение о текущем сбое было опубликовано на странице Starlink в социальной сети X, где отмечается, что команда компании активно работает над устранением проблемы. Причины сбоя пока не разглашаются.

Starlink, глобальная спутниковая система, развиваемая компанией SpaceX, призвана обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в тех местах, где он ранее был недоступен или нестабильный. Разработка и производство этой системы осуществляются в Редмонде, штат Вашингтон.

Ранее SpaceX заявила о противодействии попыткам РФ заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. Несмотря на это, последние сообщения свидетельствуют о успешных попытках российских военных подавления Starlink во время военных действий на Украине.

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