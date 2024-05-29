 

«МегаФон»: россияне от 45 лет стали пользоваться электросамокатами чаще молодежи

29.05.2024, 12:20, Разное
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В мае текущего года интерес россиян к сервисам кикшеринга увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом. Интересно, что это в основном затрагивает людей старше 45 лет, по данным аналитиков «МегаФона», которые поделились результатами своего исследования с «Газетой.Ru».

В марте посещаемость сервисов кикшеринга выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, а даже с появлением майского снега интерес к электросамокатам не пропал — трафик популярных платформ по аренде увеличился на 15% за первые две недели мая, а количество пользователей выросло более чем на 26%.

Хотя основную долю пользователей кикшеринга составляют люди в возрасте 25–44 лет (55%), наблюдается смещение в сторону более старшей аудитории. Пользователи старше 45 лет впервые превысили молодежную группу до 25 лет.

По-прежнему активными пользователями остаются мужчины (54%), но доля женской аудитории выросла с 39% до 46% за год. Наибольшую активность проявляют жители крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Саратов и Самара, а также Краснодарский край.

В настоящее время российский рынок аренды электросамокатов охватывает более 100 городов, и аналитики прогнозируют, что к 2025 году количество самокатов в кикшеринге превысит 500 тыс. единиц.

Также было отмечено, что разработаны электромагнитные ружья для борьбы с нарушителями правил использования электросамокатов.


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