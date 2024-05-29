 

МЧС России вводит маркировку для зарядных устройств

29.05.2024, 12:20, Разное
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МЧС РФ планирует внедрить систему маркировки для зарядных устройств, которые могут представлять угрозу пожара из-за низкого качества. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу МЧС Александра Куренкова.

На форуме по социальной рекламе МЧС, Куренков подчеркнул, что граждане должны осознавать риск возгорания зарядных устройств, особенно в ночное время, из-за их низкого качества и отсутствия гарантий на безопасность.

“Граждане должны понимать, что зарядные устройства могут возгораться из-за низкого качества, особенно в ночное время, и гарантий на их безопасность нет. Мы рассматриваем вопрос маркировки товаров как способ решения этой проблемы”, – сказал Куренков.

МЧС активно работает над вопросом маркировки товаров, чтобы обеспечить безопасное использование гражданами, и планирует внести соответствующие изменения.

“Мы намерены внести необходимые изменения в ближайшее время”, – заключил глава МЧС.

По данным МЧС, в РФ ежедневно происходит до 10 случаев возгорания заряжающихся гаджетов, что часто связано с использованием некачественных зарядных устройств.


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