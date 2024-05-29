Мнение: Россия бандитская

28 мая истек десятидневный срок обжалования в апелляции приговора Замоскворецкого суда Москвы, вынесенного в отношении банкира Агустина Моралеса-Эскомилью. Но на сайте Мосгорсуда информация об обжаловании приговора пока не появилась.

Банкира приговорили к 16 годам колонии строгого режима по целому букету статей уголовного кодекса, включая «бандитскую» ст. 210 УК.

Важная подробность. Приговор был вынесены без исследования доказательств. Моралес-Эскомилья признал вину, раскаялся и заключил сделку со следствием. В рамках которого обязался предоставить информацию о преступлениях, ранее неизвестных правоохранительным органам. И предоставил. И на себя. И на других.

Именно документы, оформленные в виде показаний Моралеса-Эскамилья в рамках сделки, легли в основу обвинения, предъявленного владельцу банка «Балтика» Олегу Власову.

Именно эти документы стали основанием для ходатайства следствия об аресте Сергея Магина. Который отбывал наказание, освободился в 2019 году и уехал в Израиль.

На основании показаний Моралеса-Эскамильи было возбуждено уголовное дело и в отношении банкира Александра Галкина.

И Магина, и Галкина объявили в международный розыск. Но Интерпол отказался размещать в своей системе розыскные карточки на банкиров, посчитав их уголовные преследования сфабрикованными.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

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