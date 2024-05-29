 

Мнение: Россия бандитская

29.05.2024, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

28 мая истек десятидневный срок обжалования в апелляции приговора Замоскворецкого суда Москвы, вынесенного в отношении банкира Агустина Моралеса-Эскомилью. Но на сайте Мосгорсуда информация об обжаловании приговора пока не появилась.

Банкира приговорили к 16 годам колонии строгого режима по целому букету статей уголовного кодекса, включая «бандитскую» ст. 210 УК.

Важная подробность. Приговор был вынесены без исследования доказательств. Моралес-Эскомилья признал вину, раскаялся и заключил сделку со следствием. В рамках которого обязался предоставить информацию о преступлениях, ранее неизвестных правоохранительным органам. И предоставил. И на себя. И на других.

Именно документы, оформленные в виде показаний Моралеса-Эскамилья в рамках сделки, легли в основу обвинения, предъявленного владельцу банка «Балтика» Олегу Власову.

Именно эти документы стали основанием для ходатайства следствия об аресте Сергея Магина. Который отбывал наказание, освободился в 2019 году и уехал в Израиль.

На основании показаний Моралеса-Эскамильи было возбуждено уголовное дело и в отношении банкира Александра Галкина.

И Магина, и Галкина объявили в международный розыск. Но Интерпол отказался размещать в своей системе розыскные карточки на банкиров, посчитав их уголовные преследования сфабрикованными.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Президент Молдавии не понимает, почему Лондон не «разберётся» с судьёй, отказывающимся экстрадировать Ассанжа

29.05 / «Дождь из стали», выпавший с НЛО, и подозрительная гибель военных, расследовавших это дело

29.05 / Православные пропагандисты пророчат о циклопических землетрясениях в США и пробуждении вулканов

29.05 / Мнение «аналитика»: О последнем оплоте российских либералов… R.I.P.?

29.05 / Мнение «аналитика»: О сенсации дня… США готовы признать победу Путина?

29.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Сказали, что уйдут, но не ушли

28.05 / Мнение: Крестьяне

28.05 / Мнение: Моенес с курогой

28.05 / Мнение: Польза от чтения книг и остающиеся в России иностранцы

28.05 / AndroidInsider представил топ-5 смартфонов, вышедших до 2024 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика