Рупор кремлевской пропаганды: Роковая ошибка
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Сам приятнул к себе идиотов, а теперь жалуется.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Сам приятнул к себе идиотов, а теперь жалуется.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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