 

Рупор кремлевской пропаганды: Роковая ошибка

29.05.2024, 5:13, Разное
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Сам приятнул к себе идиотов, а теперь жалуется.

Источник: Colonel Cassad


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