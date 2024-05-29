Мнение «аналитика»: О сенсации дня… США готовы признать победу Путина?

Говорят, это не фейк: один наслушавшийся ТВ-пропаганды американец из штата Иллинойс почти 175 миль преследовал на своём авто «китайский воздушный шар-шпион», прежде чем понял, что это всего лишь… птичий помёт на лобовом стекле. Впрочем, правительство, которое выбирают такие вот средние американцы ничуть не умнее. Они два года носились с химерой, прежде чем поняли, что… #Путин их переиграл.

И что теперь придётся признавать горькую правду: он — победил.

Зампомощника президента по национальной безопасности Далип Сингх на конференции «Санкции против России: что работает, что нет?» в Университете Брукингса нехотя признал, что «#Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины». И что она действует намного более эффективно, чем считалось два с лишним года назад.

Тогда мир казался простым и ясным: #США — Гегемон, Россия — «обнаглевшая бензоколонка», которую «адские санкции» в два счёта поставят на место, загонят в медвежий угол и опустят на колени. Ну или хотя бы «подорвут» её способность вести боевые действия, после чего та — опять же на коленях — запросит мира на условиях Вашингтона.

И вот теперь оказалось, что… военно-промышленный комплекс в России может сейчас быть сильнее, чем до начала боевых действий. Такую ситуацию Далип Сингх назвал «отрезвляющей». И признал, что единственный вариант — ввести полное торговое эмбарго против всех российских товаров. Даже если это больно ударит по всей мировой экономике.

Впрочем, о том, как можно такое эмбарго ввести в условиях, когда не только глобальный Юг, но и многие страны Запада не соблюдают и более узкие, а значит, легче контролируемые ограничения, он не сказал. Лишь назвал «недопустимо высокой» долю российского оружия с компонентами от компаний из США или союзников Вашингтона и призвал американские предприятия «более тщательно проверять покупателей» и не быть «невольными винтиками в арсенале российской автократии».

Бла-бла-бла.

А может, лучше применить рецепт проще: признать, что в этом раунде Владимир Путин победил «по очкам», и начать вежливо и на равных договариваться с Россией на равных по всем интересующим её пунктам глобальной безопасности

Или это для американского менталитета, отравленного идеей «величия Америки», невозможно?

Ну и кто тогда продолжит считать, что американцы — умные?

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