Рупор кремлевской пропаганды: Сказали, что уйдут, но не ушли

Сказали, что уйдут, но не ушли

Множество зарубежных компаний поменяли свое мнение по поводу ухода из России, пишет издание Financial Times со ссылкой на экспертов.

«"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем", — поделился с изданием один из руководителей, сотрудничающий с западными фирмами в России.

Отмечается, что сейчас настроения "заметно изменились" и некоторые компании больше не чувствуют необходимости покидать страну. Одной из причин, как утверждает автор статьи, стало то, что руководителей компаний не устраивают суммы, предлагаемые покупателями за их бизнес в России. По его словам, скидка при сделке порой может достигать 90 процентов. Кроме того, в России восстановилась потребительская активность.

По данным опубликованного в мае исследования Венского института международных экономических исследований, большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление.

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Тезис о 300% прибыли никто не отменял. Если была экономическая возможность игнорировать санкции и продолжать работу в России не теряя рынок сбыта, то такие компании в России оставались, либо напрямую, либо через прокладки. Ну а продукция тех, кто ушел, спокойно поставляется в Россию через третьи страны по параллельному импорту.

Санкции работают.

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