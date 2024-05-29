 

Рупор кремлевской пропаганды: Сказали, что уйдут, но не ушли

29.05.2024, 0:45, Разное
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Сказали, что уйдут, но не ушли

Множество зарубежных компаний поменяли свое мнение по поводу ухода из России, пишет издание Financial Times со ссылкой на экспертов.
«"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем", — поделился с изданием один из руководителей, сотрудничающий с западными фирмами в России.

Отмечается, что сейчас настроения "заметно изменились" и некоторые компании больше не чувствуют необходимости покидать страну. Одной из причин, как утверждает автор статьи, стало то, что руководителей компаний не устраивают суммы, предлагаемые покупателями за их бизнес в России. По его словам, скидка при сделке порой может достигать 90 процентов. Кроме того, в России восстановилась потребительская активность.
По данным опубликованного в мае исследования Венского института международных экономических исследований, большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление.

https://ria.ru/20240528/kompanii-1948848543.html – цинк

Тезис о 300% прибыли никто не отменял. Если была экономическая возможность игнорировать санкции и продолжать работу в России не теряя рынок сбыта, то такие компании в России оставались, либо напрямую, либо через прокладки. Ну а продукция тех, кто ушел, спокойно поставляется в Россию через третьи страны по параллельному импорту.

Санкции работают.

Источник: Colonel Cassad


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