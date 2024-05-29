«АртКино» в гостях у «Современника»

В четверг, 30 мая, рыбинский киноклуб «Современник» закрывает свой 55-й сезон.

По этому случаю гостем киноклуба станет президент Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «АртКино», режиссёр, сценарист, продюсер и композитор Сергей Тютин. Он привезёт лучшие фильмы-призёры 14-го арт-фестиваля.

В фестивале участвуют короткометражки разных видов и форматов. Игровое кино представлено в трёх номинациях. Мы увидим лучший из самых коротких игровых фильмов – до 10 минут – «Эксперт» режиссёра Галины Масленниковой. Его герой Семён Семёныч – «диванный эксперт». Он знает всё: как управлять страной, что есть, как быть с женщинами – и охотно раздает советы.

В номинации до 20 мин. победил фильм Павла Пантина «Я не трус», посвящённый нравственному становлению подростка. 14-летний Митя, бросив товарища в беде, прослыл трусом. Чтобы доказать свою смелость, он решается на рискованное дело…

Слоган картины Татьяны Жуковой с названием-знаком «А», признанной лучшей в номинации до 30 мин., звучит так: «Каждый встреченный тобой человек сражается в битве, о которой ты ничего не знаешь». Кстати, её работа получила и премию Российской киноакадемии «Золотой орёл» за лучший короткометражный фильм.

В неигровом кино деление идёт не по длительности, а по жанрам. Лучшим документальным фильмом жюри назвало «Сеанс одновременной игры» Владимира Головнёва из цикла «Люди дела». В нём рассказано о диспетчере электростанции Сергее Васильеве из Удмуртии, мечтающем превратить своё село в шахматную столицу.

Лучший анимационный фильм фестиваля – «Коробочка» Елены Снетковой. Это история об одиноком старике и маленьком мышонке, о важности и ценности внимания и заботы о ком-то, о… много ещё о чём.

В особой номинации – лучший экспериментальный фильм – фаворитом оказался Too Big Drawing («Слишком большой рисунок») режиссёра-художника из Белоруссии Геннадия Буто. Рисунок у него выходит… за пределы бумаги, очерчивая реальный мир!

Наконец, приз президента фестиваля достался также анимационной ленте «Без Земли». Татьяны Ивановой. Автор моделирует фантастическую ситуацию, когда гравитационное поле Земли слабеет. Всё, что было привязано к её поверхности, взлетает в атмосферу, привычные связи рвутся…

Всё это мы увидим в следующий четверг в 18 часов в Общественно-культурном центре Рыбинска.