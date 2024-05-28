Рупор кремлевской пропаганды: Главные достижения Раиси
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Главное достижения относительно недолгого правления погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси.
В целом, достойный послужной список.
Сюда же можно добавить стабилизацию ситуации в Йемене и прекращение интенсивных боевых действий между хуситами и саудитами, снижение протестной активности в самом Иране, расширение влияния Ирана в Ираке, Ливане, Палестине.
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Источник: Colonel Cassad
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