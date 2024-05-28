Мнение: Крестьяне

Вчера на стриме меня спросили, что такое “крестьянское сознание”. Я там что-то долго объяснял, а тут вдруг обнаружил стих Некрасова – как раз об этом:

Там стыдно будет унывать

И предаваться грусти праздной,

Где пахарь любит сокращать

Напевом труд однообразный.

Его ли горе не скребет? –

Он бодр, он за сохой шагает.

Без наслажденья он живет,

Без сожаленья умирает.

Его примером укрепись,

Сломившийся под игом горя!

За личным счастьем не гонись

И богу уступай – не споря…

(Николай Некрасов)

Все-таки русская литература – грандиозна. “Без наслажденья он живет, Без сожаленья умирает”. Что тут еще сказать…