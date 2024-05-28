Мнение: Крестьяне
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Вчера на стриме меня спросили, что такое “крестьянское сознание”. Я там что-то долго объяснял, а тут вдруг обнаружил стих Некрасова – как раз об этом:
Там стыдно будет унывать
И предаваться грусти праздной,
Где пахарь любит сокращать
Напевом труд однообразный.
Его ли горе не скребет? –
Он бодр, он за сохой шагает.
Без наслажденья он живет,
Без сожаленья умирает.
Его примером укрепись,
Сломившийся под игом горя!
За личным счастьем не гонись
И богу уступай – не споря…
(Николай Некрасов)
Все-таки русская литература – грандиозна. “Без наслажденья он живет, Без сожаленья умирает”. Что тут еще сказать…
Источник: Размышления вольного социолога
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