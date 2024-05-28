 

Мнение: Моенес с курогой

28.05.2024, 23:00, Разное
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Очень хорошее – про нашего роднога языка. Плакал!

“Катастрофически падает моя грамотность.
Недавно на форуме собачников встретила животное «ерк-ширский тырьер». Самое печальное, что меня ничего не удивило.
«Ерк», по моим представлениям, соответствовал действительности.
О степенном доге никто не скажет, что он – ерк. Только мелкое суматошное существо можно назвать ерком, и это будет правда.
Шир тоже каким-то образом уложился в общую картину. Что и понятно, поскольку я с детства контужена Толкиеном и время от времени он проявляется в окружающем пространстве. Собачка из Шира, норное существо – что неправильно?
Тырьер и подавно не вызвал вопросов.
По-моему, большинство собак в душе тырьеры. Один из моих котов — абсолютный, стопроцентный тырьер. Вчера, например, на блюдце оставался кусочек шарлотки. Сегодня от него осталась только сахарная пудра на усах у кота. Кто он после этого? Тырьер и сволочь.
А ведь ещё недавно я смеялась на рынке над курогой.
Абрекос меня раздражал, но не так сильно, как орех «мендаль». Бедные, увечные слова-инвалиды вызывали острое желание приласкать, вылечить и дать в морду обидчикам.
Я чувствовала себя как та учительница, которая спьяну пыталась исправить вывеску магазина «Обои» на «Оба».
Но уже давно ушли в прошлое те благословенные времена, когда «моенес», увиденный впервые, вызвал у меня онемение и острый приступ хватания воздуха ртом.
Теперь всё это позади. Вокруг меня скачут ерк-ширские тырьеры, несчастный майонез переживает кризис самоидентификации, геникологи с педиаторами рыдают, обнявшись.
И на них на всех снисходительно взирает егоар, изувеченный моей родной дочерью. «Мама, мы были в зоопарке но егоара не встретили» — написала она мне в смс.
Неудивительно, дорогая. Он же Ягуляр. Так говорил Винни-Пух, а уж он точно знает” (Елена Михалкова – не родственница!)

Источник: Размышления вольного социолога


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