Мнение: Моенес с курогой

Очень хорошее – про нашего роднога языка. Плакал!

“Катастрофически падает моя грамотность.

Недавно на форуме собачников встретила животное «ерк-ширский тырьер». Самое печальное, что меня ничего не удивило.

«Ерк», по моим представлениям, соответствовал действительности.

О степенном доге никто не скажет, что он – ерк. Только мелкое суматошное существо можно назвать ерком, и это будет правда.

Шир тоже каким-то образом уложился в общую картину. Что и понятно, поскольку я с детства контужена Толкиеном и время от времени он проявляется в окружающем пространстве. Собачка из Шира, норное существо – что неправильно?

Тырьер и подавно не вызвал вопросов.

По-моему, большинство собак в душе тырьеры. Один из моих котов — абсолютный, стопроцентный тырьер. Вчера, например, на блюдце оставался кусочек шарлотки. Сегодня от него осталась только сахарная пудра на усах у кота. Кто он после этого? Тырьер и сволочь.

А ведь ещё недавно я смеялась на рынке над курогой.

Абрекос меня раздражал, но не так сильно, как орех «мендаль». Бедные, увечные слова-инвалиды вызывали острое желание приласкать, вылечить и дать в морду обидчикам.

Я чувствовала себя как та учительница, которая спьяну пыталась исправить вывеску магазина «Обои» на «Оба».

Но уже давно ушли в прошлое те благословенные времена, когда «моенес», увиденный впервые, вызвал у меня онемение и острый приступ хватания воздуха ртом.

Теперь всё это позади. Вокруг меня скачут ерк-ширские тырьеры, несчастный майонез переживает кризис самоидентификации, геникологи с педиаторами рыдают, обнявшись.

И на них на всех снисходительно взирает егоар, изувеченный моей родной дочерью. «Мама, мы были в зоопарке но егоара не встретили» — написала она мне в смс.

Неудивительно, дорогая. Он же Ягуляр. Так говорил Винни-Пух, а уж он точно знает” (Елена Михалкова – не родственница!)