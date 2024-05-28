Мнение: Польза от чтения книг и остающиеся в России иностранцы

1. В Школе Капитализма я рассказываю, как чтение книг формирует правильный подход к делам. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…наш круг общения включает в себя не только тех, с кем мы ужинаем, но и тех, с кем мы переписываемся. Следовательно, авторы книг, которые мы читаем, тоже входят в наш круг общения и тоже влияют на нас. Для этого механизма нет большой разницы, перенять жизненный принцип от Петровича в курилке или от Петрарки в автомобиле, когда итальянец будет говорить с нами голосом профессионального чтеца аудиокниг.



Содержание книг, конечно, тоже важно. Однако чтение хороших книг — нечто большее, чем механическое извлечение информации из справочника. При помощи классических книг читатель помещает себя в круг величайших людей прошлого, и великие мертвецы, общаясь с читателем, постепенно делают его похожим на себя. Как я показал выше, тут нет никакой мистики: это естественное свойство человеческой психики. «С кем поведёшься, от того и наберёшься», только в чуть менее очевидном формате.



Книги делают нас похожими на писателей и на их героев, так как хоть автор и просвечивает сквозь текст, но прожекторы сцены всё же направлены на персонажей. Читая условные «Три мушкетёра» мы с каждой главой становимся немного более похожи и на д’Артаньяна, и на Александра Дюма.



Вместе с тем, так как мой проект называется Школа Капитализма, я никак не могу рекомендовать «Трёх мушкетёров» в качестве источника примеров для подражания. Молодой гасконец занимается всяческим непотребством, которое включает в себя даже измену Родине, а несчастный предприниматель Бонасье, жизнь которого мушкетёр мимоходом сломал, выставлен автором в неприглядном свете и в комическом ключе.



С русской классикой дела обстоят не лучше…

2. Значительная часть западных компаний передумала уходить из России (ссылка):



У компаний, заявлявших в 2022 году о намерении уйти из России, увидели «заметную смену настроений», пишет Financial Times (FT). По данным издания, западный бизнес объясняет решение продолжить работу в РФ ростом «бюрократических препон» и потребительской активности в стране.

«Некоторые из этих компаний построили по четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой», — указывает собеседник FT — руководитель, работающий с западными компаниями в России. В качестве примера бизнеса, решившего остаться, несмотря на прежние заявления о планах ухода, приведены косметическая Avon Products (базируется в Лондоне и принадлежит бразильской Natura), французский производитель промышленных газов Air Liquide и британский производитель бытовой химии и средств гигиены Reckitt.

В материале отмечается, что, с учетом необходимости сделать скидку на активы и заплатить 15-процентный «налог на выезд», в стране все труднее находить покупателей активов, приемлемых для всех сторон, кандидатуры которых не будут противоречить санкциям самого Запада. «Если мы уйдем из России, они заберут наши бренды себе. Я не думаю, что это выгодная сделка», — приводит газета слова члена правления британского производителя продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены Unilever Нельсона Пельтца.

3. Западных бизнесменов можно понять. С одной стороны, правительства Запада сейчас слабы — им сложно наказывать тех, кто тихо саботирует санкции, отказываясь рвать связи с Россией. С другой стороны, робкие беглецы, уползшие с нашего рынка в 2022-2023, показывают колоссальные убытки (ссылка):

Иностранные компании потеряли более 107 миллиардов долларов из-за ухода из России. Убытки бизнеса на основе документов и отчетности оценили аналитики Reuters.

С августа 2023 года потери иностранного бизнеса выросли почти на треть (плюс 30 миллиардов долларов). В основном, эти убытки связаны со списаниями и упущенными доходами. По словам аналитика консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM Йена Месси, на фоне ужесточения санкций и ослабления военной поддержки Украины Западом фирмы, которые стремятся уйти из России, «столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками».

Как показывают данные Йельской школы менеджмента, российский рынок покинули около тысячи компаний, еще сотни фирм работают над выходом из активов.