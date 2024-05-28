 

Дерматолог Филёва раскрыла факторы, делающие организм некоторых людей привлекательным для комаров

28.05.2024, 21:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Медицинский дерматолог Александра Филёва раскрыла факторы, делающие организм некоторых людей особенно привлекательным для комаров.

Около 20% людей являются настоящим магнитом для комаров, как показывают исследования, подтвердила Филёва. Она уточнила, что люди с первой положительной группой крови чаще становятся жертвами тигровых комаров Aedes albopictus, в то время как малярийные комары предпочитают людей с четвертой группой крови.

Повышенное дыхание также делает человека более уязвимым перед укусами. Люди с частым дыханием, выделяющие больше углекислого газа, становятся лакомыми кусочками для насекомых. Комары предпочитают людей с лишним весом, так как они обычно имеют учащенное дыхание.

Другой привлекательный фактор — это усиленное потоотделение. Комары могут улавливать запах пота на большие расстояния. Поэтому использование парфюмерии для замаскировки запаха пота не только не помогает, но и может привлечь комаров.

Филёва рекомендует избегать сладковатых ароматов, так как они особенно привлекают комаров. Для тех, кто планирует провести время на природе летом, лучше воздержаться от использования парфюма.

Кроме того, запах, исходящий от ног, также может быть привлекательным для комаров, особенно если ноги потеют и недостаточно часто моются.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Главные достижения Раиси

28.05 / Мнение: Крестьяне

28.05 / Мнение: Моенес с курогой

28.05 / Мнение: Моенес с курогой

28.05 / Мнение: Польза от чтения книг и остающиеся в России иностранцы

28.05 / Рупор кремлевской пропаганды: ГИБДД переименуют в ГАИ

28.05 / AndroidInsider представил топ-5 смартфонов, вышедших до 2024 года

28.05 / Мнение: Способы заговорить ужас

28.05 / Мнение: Индустриализация при Николае II, царское судно в ВМФ РФ и производство самолётов до революции

28.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Их цели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика