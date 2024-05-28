Дерматолог Филёва раскрыла факторы, делающие организм некоторых людей привлекательным для комаров

Медицинский дерматолог Александра Филёва раскрыла факторы, делающие организм некоторых людей особенно привлекательным для комаров.

Около 20% людей являются настоящим магнитом для комаров, как показывают исследования, подтвердила Филёва. Она уточнила, что люди с первой положительной группой крови чаще становятся жертвами тигровых комаров Aedes albopictus, в то время как малярийные комары предпочитают людей с четвертой группой крови.

Повышенное дыхание также делает человека более уязвимым перед укусами. Люди с частым дыханием, выделяющие больше углекислого газа, становятся лакомыми кусочками для насекомых. Комары предпочитают людей с лишним весом, так как они обычно имеют учащенное дыхание.

Другой привлекательный фактор — это усиленное потоотделение. Комары могут улавливать запах пота на большие расстояния. Поэтому использование парфюмерии для замаскировки запаха пота не только не помогает, но и может привлечь комаров.

Филёва рекомендует избегать сладковатых ароматов, так как они особенно привлекают комаров. Для тех, кто планирует провести время на природе летом, лучше воздержаться от использования парфюма.

Кроме того, запах, исходящий от ног, также может быть привлекательным для комаров, особенно если ноги потеют и недостаточно часто моются.