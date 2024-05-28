Мнение: Индустриализация при Николае II, царское судно в ВМФ РФ и производство самолётов до революции

1. В первые годы царствования Николая II Россия стремительно развивалась, начатая прадедом императора индустриализация шла полным ходом. Транссибирская магистраль — крупнейший железнодорожный проект в истории — продвигал рельсы со скоростью 800 километров в год. Бурно растущие морские порты, такие как Порт-Артур и Новороссийск, укрепляли торговые и военные позиции страны.



Вершиной технологий были тогда крупные боевые корабли. Николай II строил броненосные крейсера и эскадренные броненосцы массово. Также талант русских инженеров раскрывался при возведении величественных мостов и при прокладке тоннелей, среди которых я упомяну Троицкий мост через Неву и Хинганские тоннели на восточном участке Амурской железной дороги.

Также на рубеже веков русские промышленники основали многие металлургические заводы, также прошли техническое перевооружение крупные машиностроительные заводы.



Рекомендую просмотреть оглавление статьи на Руксперте, посвящённой самым крупным стройкам тех 12 лет. Даже одно только их перечисление впечатляет (ссылка).

2. Умели строить при царе (ссылка):



Судьба спасательного судна ЧФ «Коммуна», по которому украинцы нанесли удар пару недель назад, просто напрашивается в сценарий сериала.

Заложено в 1913 году на Путиловской верфи. Крестная мать – великая княжна Мария Николаевна. Вошло в состав Императорского флота в 1915 году. Поначалу входило в состав Балтийского флота, базировалось в Ревеле. Летом 1917 г. принимало участие в подъёме затонувшей у Аландских островов подводной лодки АГ-15. Незадолго до Октябрьской революции участвовало в подъёме затонувшей у Гельсингфорса подводной лодки «Единорог» (имелись подозрения насчёт намеренного затопления подлодки симпатизантами большевиков из экипажа). Интернирование немцами и возвращение России. Служба в Гражданскую войну, поднятие затонувших подводных лодок, эсминцев и др. в 1920-30-е гг. Интенсивная работа в годы Великой Отечественной. Повреждение во время неоднократных налётов германской авиации. Капитальный ремонт на заводе в Бельгии (уже в начале 1950-х, во время холодной войны!) Перебазирование из Кронштадта в Севастополь в 1967 г. Участие в обследовании места гибели крейсера «Москва» в результате ударов ВСУ в 2022 г. И венцом – сохранение на плаву с минимальными потерями (незначительные повреждения, двое раненных) после попытки удара противокорабельной ракетой…

Впрочем, по данным спутников снимков, никаких заметных повреждений на корабле не видно (ссылка 1, ссылка 2).

3. Революция сильно затормозила индустриализацию: ленинская разруха не только физически уничтожила ценное оборудование, но и разрушила нормальные экономические связи, и резко проредила инженерный корпус, заменив дореволюционных специалистов на свирепых красных головорезов.

Собственные крупные военные корабли в СССР начали строить только спустя почти два десятилетия, во второй половине 1930-х — в начале 1930-х достраивали заложенные ещё при царе. Хотя бы один линкор Сталин пытался построить, но так и не смог, хотя до революции линкоры наша империя строила. Более чем на десятилетие застопорилось и развитие авиапромышленности.

Историк Александр Дюков пишет (ссылка):

К вопросу о влиянии революции на высокотехнологичное производство.

В 1916 г. в России было произведено 1870 самолетов, в 1918 г. – 255, в 1921 г. – 13, в 1923/1924 г. – 208, в 1927/1928 г. – 870.