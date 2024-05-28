Мнение «аналитика»: О решительном ходе НАТО… Асимметричный удар по Путину вот-вот будет нанесён?

Российский президент Владимир #Путин добился главной своей цели. Он подорвал пресловутое «североатлантическое единство». Вопреки всем лозунгам, что Альянс сплочён и монолитен, он расколот как никогда прежде. Одни лидеры #НАТО выступают за то, чтобы разрешить Украине бить по России натовским оружием, другие категорически против. И компромисса не видно даже в лучший натовский бинокль.

Но генсек Йенс Столтенберг — он не украиниец, кстати? — нашёл асимметричный ответ и представил свой хитрый план.

По сообщению одного крайне информированного информагентства, Организация Североатлантического договора обратилась в Арбитражный суд города Москвы с требованием вернуть военную технику, изъятую в процессе боевых действий на территории Украины. Информация об этом содержится в карточке судебного дела на сайте «Мой арбитр».

В исковом заявлении отмечается, что несмотря на участие техники стран НАТО в боевых действиях на территории соседней страны, право собственности на неё по-прежнему остаётся за владельцами. «Танки в большинстве своём были оставлены экипажем на поле боя. Если вы бросаете сломанную машину на дороге, это не значит, что кто угодно имеет право забрать её себе. Какие правовые основания сейчас имеются для того, чтобы не ставить между этими двумя кейсами знак равенства?» – пояснил позицию истца Йенс Столтенберг.

Помимо этого, согласно материалам дела, подавшая жалобу сторона планирует взыскать дополнительную сумму «за незаконное использование имущества истца на публичных мероприятиях без согласия владельца». Сумма взыскания составляет 2 млн долл. В пресс-службе НАТО отметили, что в случае отрицательного исхода дела Альянс оставляет за собой право на ответные действия в рамках ст.5 Североатлантического договора для обеспечения исполнения своего иска.

Ну, то есть, не мытьём, так катанием «колеблющиеся» страны-члены будут втянуты в военно-обеспечительную операцию, исход которой… Ну, не будем о грустном.

Но план и правда — коварный и хитрый?

А источник — узнаваемый?

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