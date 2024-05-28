 

12 стран присоединились к российско-китайскому проекту лунной базы

28.05.2024, 20:53, Разное
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В ходе пленарного заседания Госдумы заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев объявил, что к совместному проекту создания Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединились 12 стран и космических организаций. Среди них – Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская республика, Пакистан, Белоруссия, Египет и Турция.

По данным Савельева, проект исследования Луны “Артемида” также расширился за счет присоединения почти 40 новых участников из западных стран. Это снижает риски возможного раскола, который мог бы произойти, если бы в проект вошли недружественные государства.

Ранее соглашение о совместном создании МНЛС было ратифицировано Госдумой в ходе пленарного заседания. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также подтвердил, что РФ и Китай практически завершили процесс создания научной лунной станции.


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