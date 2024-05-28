Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян раскрыл факторы, мешающие достижению долголетия
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Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян раскрыл факторы, мешающие достижению долголетия. Одной из ключевых ошибок, согласно врачу, является недостаток контроля за весом. Избыточная масса тела сопряжена с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии. Недостаток физической активности также способствует этой проблеме.
Еще одной причиной, мешающей достижению долголетия, является хронический недосып. Качественный сон играет важную роль в сохранении здоровья головного мозга и предотвращении возрастного упадка.
Гадзиян также подчеркнул важность здорового питания и отказа от вредных привычек. Неправильное питание, несвоевременное лечение болезней, стресс и вредные привычки являются врагами здоровья и могут существенно сократить жизнь.
Избегая этих ошибок, каждый из нас может увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь.
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