Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян раскрыл факторы, мешающие достижению долголетия

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян раскрыл факторы, мешающие достижению долголетия. Одной из ключевых ошибок, согласно врачу, является недостаток контроля за весом. Избыточная масса тела сопряжена с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии. Недостаток физической активности также способствует этой проблеме.

Еще одной причиной, мешающей достижению долголетия, является хронический недосып. Качественный сон играет важную роль в сохранении здоровья головного мозга и предотвращении возрастного упадка.

Гадзиян также подчеркнул важность здорового питания и отказа от вредных привычек. Неправильное питание, несвоевременное лечение болезней, стресс и вредные привычки являются врагами здоровья и могут существенно сократить жизнь.

Избегая этих ошибок, каждый из нас может увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь.