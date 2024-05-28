 

Невролог Демьяновская: сон в душном помещении повышает риск появления тромбов

28.05.2024, 20:53, Разное
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В условиях жары сердечно-сосудистая система подвергается резкой нагрузке, предупреждает невролог Екатерина Демьяновская. Она обращает внимание на негативное воздействие сна в излишне нагретых помещениях, где воздух становится душным. Согласно врачу, такой сон может спровоцировать процессы, ухудшающие состояние человека.

В жарких и душных помещениях температура тела растет, заставляя организм потеть в избытке. Потеря жидкости и электролитов, таких как калий, магний и хлор, необходимых для нормальной работы сердца, становится значительной. Как отмечает Демьяновская, сон в таких условиях увеличивает риск тромбозов, что приводит к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, повышению артериального давления и риску отеков. Все это отрицательно сказывается на кровообращении и способствует образованию сгустков.

Люди с ослабленным здоровьем и сердечно-сосудистыми проблемами находятся в особой опасности в условиях жары, подчеркивает врач. Она также отмечает важность употребления достаточного количества воды в жару.


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