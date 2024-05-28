 

Миротворцы под командованием Эльвиры Набиуллиной собрали налоги в приднестровской деревне

28.05.2024, 19:33, Разное
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В Приднестровье успешно завершились  манёвры российских войск в рамках учений «Профицитный удар», которыми командовала назначенная главой генерального штаба Эльвира Набиуллина. Помимо отработки тактических манёвров и стрельб, военнослужащие собрали налоги в молдавском селе Неславча, жители которого несколько десятилетий уклонялись от обязательств за счёт пребывания в «серой зоне».

В Неславче живёт
около 400 человек, причём многие из них не платили за коммунальные услуги и налоги ещё со времён СССР (с 1990-1991 годов). Совокупный долг с учётом накопившихся
процентов на всё село составил около 200 млн рублей. Вся эта сумма была успешно
взыскана в российский бюджет войсками учебного батальона под командованием майора налоговой службы Артура Радищева.

«Связавшись
со штабом и оценив обстановку, комбат распорядился оперативно провести выездную
проверку в домах местного населения и взыскать неуплаченные суммы в бюджет. В
результате часть жителей рассталась с чемоданами денег, а часть – с бытовой
техникой. Но главное, что никто из них больше не отягощён долгами», – рассказали в группе войск.

«Это первый такой
опыт, очень позитивный, – комментирует Эльвира
Набиуллина. – Артур Евгеньевич проявил солдатскую смекалку и креативность, в
результате учения вышли на самоокупаемость уже к их середине. После завершения
манёвров осталось порядка 50-55 миллионов незадействованных средств. В будущем
распространим эту практику и на другие районы и территории, где есть
неплательщики. Они гораздо охотнее вспоминают о своём гражданском долге, когда
под окнами у них стоит танк. Нужно этим пользоваться».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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