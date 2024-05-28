 

Мнение «аналитика»: О самом последнем дне Украины… Надеяться больше не на кого?

28.05.2024, 17:43, Разное
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Украинский эрзац-«Вагнер» из зеков будет называться «Дикое Поле». Симптоматично: раньше в ВСУ было уже подразделение «из отбросов» с таким же наименованием, чей путь бесславно закончился под Кременной. Теперь — вторая попытка.

Три роты завербованных в украинских колониях политзаключённых уже приступили к тренировкам. Всех их, естественно, определили в штурмовики. В «пушечное мясо», если по-честному. Но люди, даже отверженные, вправе выбирать свою судьбу и верить, что российский УПАБ-1500 окажется к ним более милосердным, чем нынешний украинский социум и тем более — нынешняя украинская #власть.

Но главное — не в этом.

Помните, как гы-гы-гыкала украинская пропаганда, когда первые «Шторм-Z» появились в составе «оркестрантов»?

Мол, и людей у России не осталось, раз приходится заключённых из колоний набирать. И дезертируют они при первой же возможности. И бойцы-то из них «никакие». И вообще — дно

После «мясорубки» под Бахмутом, когда 80 тыс. хорошо подготовленных украинских вояк отправились либо в чернозём, либо на инвалидность — при кратно меньших потерях «музыкантов» и «штормов»! — смеяться как-то перестали. Скорее, наоборот. Скопипастили идею.

Но есть нюанс. Даже два.

Во-первых, украинских зеков сначала амнистируют, а потом уже отправляют в тренировочные лагеря, связав и контрактом, и словом, и зашкваром сотрудничества с администрацией. Иначе, видимо, воевать дураков нет. То есть, даже арестанты понимают сколь плачевно положение…

Во-вторых, изрядная часть «Дикого Поля» — старики. Что также симптоматично.

Выходит, воевать уже совсем некому и даже новый закон о мобилизации не поможет?

И надеяться Украине больше не на кого?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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