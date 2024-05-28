 

Максим Галкин получил паспорт Косово

28.05.2024, 17:33, Разное
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В Приштине 27 мая состоялась торжественная церемония принятия в гражданство самопровозглашённой Республики Косово пародиста Максима Галкина (внесён в реестр иноагентов в России).

Это первый россиянин, добровольно получивший паспорт Косово. 

«Я от всей души благодарен великому косоварскому народу и клянусь ему в вечной верности. Теперь я стал настоящим европейцем», – объявил он в соцсетях.

Руководитель Косово Вьоса Османи призвала всех российских оппозиционеров задуматься о переезде в Приштину, где они смогут продолжить свою подрывную работу против России и дружественных Москве стран.

«Все знают, что за враждебной нам Сербией стоит Россия. И сильная Россия – постоянная угроза для Косово. Поэтому мы будем рады видеть всех, кто разделяет антигуманистические европейские ценности и готов работать во имя их торжества, как генерал Власов или писатель Солженицын», – сказала Османи. 

Глава МВД Сербии Драган Лукач в свою очередь заявил, что будет добиваться ареста Галкина через Интерпол.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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