 

Глава Минцифры Шадаев сообщил, что версия Цифрового кодекса появится в 2025 году

28.05.2024, 17:15, Разное
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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах по созданию первой версии Цифрового кодекса в середине 2025 года. Он выразил надежду на представление этой версии к указанному сроку и внесение проекта на рассмотрение в Госдуму до конца того же года.

Он отметил, что работа над документом представляет собой сложный и многогранный процесс, учитывая множество требований, предъявляемых к данному кодексу. Цифровой кодекс будет составлять свод законодательных норм в области цифровизации, использования цифровых технологий и защиты информации.

Ранее Борис Едидин, заместитель генерального директора по правовым вопросам ИРИ и член общего собрания РОЦИТ, объяснил необходимость создания Цифрового кодекса в России. Также председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что в этом кодексе впервые будут закреплены права и обязанности всех сторон: государства, отрасли и пользователей.


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