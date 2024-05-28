Мнение «аналитика»: О «голодоморе»… Не сметь очернять великого лидера?

Канва тех давних событий хорошо известна не только лишь всем. Некоторые свидетели, пережившие многолетней давности ужас, ещё живы. И, конечно, осталось множество документов.

Итак, на южной окраине великой «империи» в отсутствие какого-то сильного дефицита продуктов разразился страшный голод, убивший миллионы человек. А назначенная метрополией администрация… продолжала выкачивать зерно на экспорт, поскольку таков был приказ из столицы. А национальный лидер, которому рукоплескали десятки миллионов подданных, сказал, что… голодающие «сами виноваты». Ибо нефиг тут… «плодиться, как кролики».

Украинцы, узнали?

Хотя… Стоп! Причём тут #Украина?

«Голодомор» разразился в 1943 году в Индии, этой жемчужине в короне Британской империи. Особенно сильно пострадала индийская Бенгалия, откуда всё и началось. Один британский чиновник так описывал свои впечатления. «я проезжал по железной дороге от Мадраса до Калькутты.. Обычно на пути следования Мадрас-Калькутта на станции Кхарагпур, что в 50 километрах от Калькутты, к поезду цепляли вагон-ресторан, чтобы обеспечивать завтраками пассажиров 1-го и 2-го классов. Я в благодушном настроении вышел из купе и в предвкушении плотного завтрака направился в вагон-ресторан. Вся платформа кишела изможденными, высохшими людьми всех возрастов и обоего пола, надеявшимися сесть на поезд, следовавший в Калькутту. Многие из них еле передвигались. Я запомнил только блеющий, скулящий звук, что издавала толпа страдающих от голода людей, выражавший мольбу и безысходность…

Завтрак не лез мне в горло, и я вернулся в купе».

Красавчик, правда?

«Завтрак не лез мне в горло», — вот и весь уровень сострадания представителя метрополии. Впрочем, чего его винить, когда сам тогдашний британский премьер Уинстон Черчилль прямо сказал: «Терпеть не могу этих индийцев. Это мерзкие (beastly) людишки с мерзотной религией. Голод — их собственная вина, потому что они плодятся, как кролики».

Меж тем никакого голода могло не быть вовсе. Но указания центральных властей и действия местных администраций превратили заурядный природный катаклизм, погубивший часть урожая риса в Бенгалии, в настоящее бедствие и форменный «голодомор». Зимний циклон 1942 года уничтожил заметную часть посевов в южных прибрежных районах, а последующие обильные дожди и наводнения нанесли ещё больший урон. Всего пострадало 3200 квадратных миль пахотной земли — это примерно 8250 кв км — менее 1% пашни. И анализ статистики показывает, что в 1943 году уровень доступности риса был только на 5% ниже по сравнению с предыдущим годом и на 13% выше, чем в 1941 году. То есть, в 1943 году в Бенгалии не было реальной нехватки продовольствия.

А проблему создали действия британской администрации. За первые семь месяцев 1943 года из Бенгалии было вывезено 80 тыс. тонн продовольственного зерна. Власти, опасавшиеся вторжения японцев, конфисковали все лодки, способные перевозить более 10 человек (всего 66 тыс. судов). Это нарушило систему внутреннего водного транспорта, в том числе механизмы доставки продуктов на рынки. Всё это вызвало резкий рост цен на продовольствие и спровоцировало голод. Британское правительство могло помочь колонии продовольственной помощью, но… у него тогда были другие приоритеты. Помощь «мерзким людишкам» в их число не входила. Англичане накапливали продовольствие на складах в Европе на случай… необходимости организовать снабжение жителей Рейха после победы над ним. Часть этих запасов действительно пригодилась, но только в 1945 году.

По различным оценкам, в 1943 году от голода в Индии погибло от 1,5 млн до 3-4 млн чел. Причём первая цифра считается заниженной. Как бы то ни было, чиновники колониальной администрации даже не утруждали себя подсчётами количества жертв «голодомора». Ибо «зверьки» же…

При этом большинство нынешних англичан гордятся своим имперским прошлым и считают Уинстона Черчилля великим человеком.

Кстати, а вы знали, что первые случаи массовой гибели пленных в концлагерях — это вовсе не Третий Рейх и даже не панская Польша, а… тоже Великобритания?

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