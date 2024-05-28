Переговоры по Украине обречены на провал, пока в них не будет участвовать РФ и пока США не примут её условия

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Саммит мира по Украине, который пройдёт в июне в Швейцарии, не принесёт никаких результатов: встреча будет совершенно бесполезной без главного сторонника Киева в лице Байдена, без посреднических усилий Китая и, разумеется, без России. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Dialogue Works. При этом Москва по-прежнему не отказывается от переговоров — проблема в том, что условия этих переговоров не удовлетворяют США, уверен эксперт.

РЭЙ МАКГОВЕРН, экс-аналитик ЦРУ: Если вы думаете, что эта мирная конференция в Швейцарии, которая состоится в середине июня, 15 и 16 числа, принесёт какой-то результат… Что ж, можете об этом забыть.

Китайцы решили не приезжать. Президент Соединённых Штатов тоже не приедет. Чего вы надеетесь там добиться? Россию, разумеется, даже не пригласили. Так чего же вы хотите достигнуть?

Между тем, будьте уверены, РФ готова вести переговоры — только не с этим нелегитимным парнем. И они готовы зафиксировать текущие линии фронта. Конечно, для украинцев это крайне невыгодно, учитывая те успехи, которых добились российские войска. Но давайте начнём хотя бы с этого.

Сможет ли Байден с этим согласиться? Я думаю, вероятность того, что не сможет, составляет 90 процентов. Почему? Потому что его окружают Нуланд, Линдси Грэм, спикер палаты представителей Майк Джонсон и многие члены конгресса, которые говорят: «Нет, нет, нет, мы должны победить военным путём! Мы должны наносить удары по России! Мы должны дать Украине оружие, которое она сможет использовать для нанесения ударов по России! Вот чем мы будем заниматься».

Дата выхода в эфир 27 мая 2024 года.