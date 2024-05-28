Бывшие пограничники оцепили выставку «Россия» на ВДНХ, чтобы сорвать лекцию и автограф-сессию Матиаса Руста

Около пятисот мужчин в гражданской одежде и зелёных пограничных фуражках стоят группами на ВДНХ. Они проверяют посетителей и автомобили, чтобы не пропустить на выставку «Россия» гражданина Германии Матиаса Руста.

28 мая в России празднуется День пограничника. Именно в этот день в 1987 году 18-летний немецкий пилот-любитель Матиас Руст на самолёте Cessna вторгся в воздушное пространство СССР. Пролетев тысячу километров, он сделал круг над Красной площадью и приземлился на Васильевском спуске. Это событие послужило причиной массовых отставок генералов ПВО и погранвойск. На следствии Матиас утверждал, что своим полётом хотел призвать к миру и не знал, что делает это в день пограничника. Пограничники же считают иначе.

– Малолетний подонок нарочно выбрал день, чтобы плюнуть в лицо погранвойскам СССР, показать, будто бы граница не на замке. И теперь приехал лекции читать, думает, мы забыли! Поймаем – мало ему не покажется! – говорят пограничники.

Военно-историческое общество пригласило Руста прочитать лекцию в день 37-й годовщины полёта, чтобы, как и тогда, воззвать к миру. Лекция должна начаться в 19 часов. У бывших стражей границы есть фото Матиаса, но старое (сделано, когда ему было 18 лет), поэтому они всматриваются в каждого

мужчину и задают вопросы, пытаясь уловить немецкий акцент.

До начала лекции Руст проведёт мастер-класс для школьников на тренажёре самолёта Cessna-172 в одном из развлекательных центров Москвы.

—